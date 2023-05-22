Aboubakar, Adana Demirspor'a 2 gol atıp Beşiktaş tarihine geçti

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Aboubakar Beşiktaş’ta gollerini sıralamaya devam ediyor. Adana Demirspor maçında fileleri iki kez sarsan Kamerunlu futbolcu, ligdeki 14. karşılaşmasında 12. golünü kaydetti. Son 10 maçın 9’unda fileleri havalandıran Aboubakar, Süper Lig’de Beşiktaş formasıyla üç farklı sezonda 12+ gol atan ilk yabancı olarak tarihe geçti. Kamerunlu yıldız 2016-17 sezonunda 12, 2020-21’de de 15 gol kaydetmişti. Ara transferde Beşiktaş’a dönen Aboubakar ilk 4 maçı boş geçtikten sonra 24. haftadaki 2-1’lik Ankaragücü mücadelesinde ilk golünü atmıştı.

MAÇ BAŞI GOL ORTALAMASI 0.85’E ÇIKTI

Aboubakar ayrıca Beşiktaş’taki en verimli dönemini geçiriyor. 2016-17 sezonunda 27 karşılaşmada 12 gol atıp maç başı 0.44 ortalama tutturan, 2020-21’de de 26 maçta 15 golle 0.57 ortalama yakalayan Kamerunlu futbolcu bu sezon ise 14 maçta 12 golle 0.85’e ulaştı.

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CENK TOSUN’UN GOL ATTIĞI 32. TAKIM ADANA DEMiRSPOR

Beşiktaş’ın bu sezon en fazla gol atan ismi olan Cenk Tosun, kariyerinde altın bir sayfa daha açtı. Dünkü karşılaşmada penaltıdan fileleri havalandıran siyah beyazlı ekibin yıldızı, Süper Lig’de Adana Demirspor’a ilk kez gol attı. Opta verilerine göre Cenk Tosun, 2007-08 sezonundan bu yana Burak Yılmaz ile birlikte ligde en fazla takıma (32) gol atan iki oyuncudan biri oldu. Kartal’ın golcüsü bu sezon 14. kez gol sevinci yaşarken, 3 de asist yaparak, 17 gole doğrudan katkı verdi.