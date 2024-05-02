Abdurrahim Albayrak'tan Dursun Özbek açıklaması! "Benim tek isteğim..."

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Galatasaray Kulübü’nde 25 Mayıs’ta gerçekleşecek Olağan Seçimli Genel Kurul’da yeniden adaylığını açıklayan başkan Dursun Özbek’in listesinde olacağı konuşulan Abdurrahim Albayrak, Demirören Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu.

Son günlerde Galatasaray seçimleri için listelerde ismi geçen Abdurrahim Albayrak, yaptığı açıklamada, "Benim tek isteğim Galatasaray’da Dursun Özbek’in tekrardan aday olmasıydı. Devam etmesi çok önemliydi. Galatasaray kongre üyesi olarak başka beklentim olamaz" ifadelerini kullandı.

Mevcut başkanvekili Erden Timur'un listede olmayacağı, Albayrak'ın yönetimin yeni listesine dahil olacağı iddia ediliyordu.

DURSUN ÖZBEK, ERDEN TİMUR İÇİN NE DEMİŞTi?

Dursun Özbek, yeniden başkan adayı olacağını açıkladığı bütçe toplantısında, "Önemli bir teşekkürü de Erden Timur'a etmek istiyorum. Sırf başarılı olduğu için birileri tarafından hedef gösterilmeye başlandı. Galatasaray için yaptıkları ve bundan sonraki yapacakları için kendisine teşekkür ediyorum." demişti.

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Özbek ayrıca, "Önümüzdeki dönemlerde de Galatasaray'a hizmet etmeye devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.