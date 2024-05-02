×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet Youtube Hürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Abdurrahim Albayrak'tan Dursun Özbek açıklaması! "Benim tek isteğim..."

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Dursun Özbek#Abdurrahim Albayrak
Abdurrahim Albayraktan Dursun Özbek açıklaması Benim tek isteğim...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 12:43

Galatasaray'da mevcut başkan Dursun Özbek’in yönetim listesinde olacağı söylenen Abdurrahim Albayrak, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Albayrak; "Tek isteğinin Dursun Özbek'in tekrar aday olmasıydı" dedi.

Haberin Devamı

Galatasaray Kulübü’nde 25 Mayıs’ta gerçekleşecek Olağan Seçimli Genel Kurul’da yeniden adaylığını açıklayan başkan Dursun Özbek’in listesinde olacağı konuşulan Abdurrahim Albayrak, Demirören Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu.

Son günlerde Galatasaray seçimleri için listelerde ismi geçen Abdurrahim Albayrak, yaptığı açıklamada, "Benim tek isteğim Galatasaray’da Dursun Özbek’in tekrardan aday olmasıydı. Devam etmesi çok önemliydi. Galatasaray kongre üyesi olarak başka beklentim olamaz" ifadelerini kullandı.

Mevcut başkanvekili Erden Timur'un listede olmayacağı, Albayrak'ın yönetimin yeni listesine dahil olacağı iddia ediliyordu. 

Gözden KaçmasınGalatasaraydan Kerem Aktürkoğluna transfer izniGalatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na transfer izni!Haberi görüntüle

DURSUN ÖZBEK, ERDEN TİMUR İÇİN NE DEMİŞTi?

Dursun Özbek, yeniden başkan adayı olacağını açıkladığı bütçe toplantısında, "Önemli bir teşekkürü de Erden Timur'a etmek istiyorum. Sırf başarılı olduğu için birileri tarafından hedef gösterilmeye başlandı. Galatasaray için yaptıkları ve bundan sonraki yapacakları için kendisine teşekkür ediyorum." demişti.

Haberin Devamı

Özbek ayrıca, "Önümüzdeki dönemlerde de Galatasaray'a hizmet etmeye devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Gözden KaçmasınGalatasarayda stoper kararı Nelsson ile devam, Abdülkerim ve Davinson Sanchez ise...Galatasaray'da stoper kararı! Nelsson ile devam, Abdülkerim ve Davinson Sanchez ise...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Dursun Özbek#Abdurrahim Albayrak

BAKMADAN GEÇME!