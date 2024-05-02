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Galatasaray'da stoper kararı! Nelsson ile devam, Abdülkerim ve Davinson Sanchez ise...

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#Galatasaray#Transfer#Nelsson
Galatasarayda stoper kararı Nelsson ile devam, Abdülkerim ve Davinson Sanchez ise...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 07:00

Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe karşısında son 4 haftaya 4 puan lık avantajla giren Galatasaray’da Avrupa’dan çok sayıda taliplisi olan ve sezon sonunda ayrılabilecek isimler arasında yer alan Victor Nelsson’un takımda tutulma görüşü ağırlık kazandı.

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Sarı kırmızılı yönetimin Nelsson, Davidson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı gibi 3 kaliteli stoperin kadroda olması nedeniyle iyi bir teklif gelmesi halinde bu isimlerden birisini satmayı ve buradan gelecek parayı da transferde kullanmayı planladığı ifade edildi. Yönetim gelecek sezon yabancı sayısı da düşeceği için takımdaki yerli oyuncu dengesini gözeterek Abdülkerim’i bırakmayacak.

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121 maçta 4 gol kaydetti

Gönderilme ihtimali olan Nelsson ve Sanchez konusunda teknik direktör Okan Buruk ilede istişare yapan yönetimin Danimarkalı oyuncunun takımda kalması için görüşbirliği içinde olduğu kaydedildi. 3 sezondur sarı kırmızılı formayı giyen Nelsson 121 resmi maçta oynarken 4 gol kaydetti. Yönetim, Davinson Sanchez'i ise çok iyi bir teklif gelmesi halinde satacak. Bu oyuncudan sarı kırmızılılar, 25-30 milyon Euro civarında bir bonservis geliri bekliyor. Sezon başında 9.5 milyon Euro bonservis bedeli ile Tottenham’dan alınan Sanchez, 29 resmi maçta görev yaparken, Trendyol Süper Lig’de 2, Türkiye Kupası’nda 1 gol attı, Şampiyonlar Ligi’nde ise 2 asist yaptı.

 

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#Galatasaray#Transfer#Nelsson

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