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Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na transfer izni!

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#Galatasaray#Transfer#Kerem Aktürkoğlu
Galatasaraydan Kerem Aktürkoğluna transfer izni
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 07:00

Galatasaray yönetimi birçok kulübün radarında olan Kerem Aktürkoğlu’nun transferi için yeşil ışık yaktı.

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Sarı kırmızılılar milli futbolcunun transferinde inisiyatifi ise kendisine bıraktı.

Kerem için en az 10 milyon Euro bonservis bedeli belirleyen yönetim, bu teklif ile gelen kulüp olursa oyuncu ile bir görüşme yapacak.

Eğer Kerem Aktürkoğlu da teklifi kabul eder ve ayrılmak isterse kendisine izin verilecek. Euro 2024’te A Milli Takım’ın önemli isimlerinden birisi olması beklenen Kerem, bu sezon Galatasaray’da 48 resmi maçta 15 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.

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STOPER KARARI

Sarı kırmızılı yönetimin Nelsson, Davidson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı gibi 3 kaliteli stoperin kadroda olması nedeniyle iyi bir teklif gelmesi halinde bu isimlerden birisini satmayı ve buradan gelecek parayı da transferde kullanmayı planladığı ifade edildi.

Yönetim gelecek sezon yabancı sayısı da düşeceği için takımdaki yerli oyuncu dengesini gözeterek Abdülkerim’i bırakmayacak.

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Gönderilme ihtimali olan Nelsson ve Sanchez konusunda teknik direktör Okan Buruk ilede istişare yapan yönetimin Danimarkalı oyuncunun takımda kalması için görüşbirliği içinde olduğu kaydedildi. 3 sezondur sarı kırmızılı formayı giyen Nelsson 121 resmi maçta oynarken 4 gol kaydetti.

Yönetim, Davinson Sanchez'i ise çok iyi bir teklif gelmesi halinde satacak. Bu oyuncudan sarı kırmızılılar, 25-30 milyon Euro civarında bir bonservis geliri bekliyor. Sezon başında 9.5 milyon Euro bonservis bedeli ile Tottenham’dan alınan Sanchez, 29 resmi maçta görev yaparken, Trendyol Süper Lig’de 2, Türkiye Kupası’nda 1 gol attı, Şampiyonlar Ligi’nde ise 2 asist yaptı.

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#Galatasaray#Transfer#Kerem Aktürkoğlu

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