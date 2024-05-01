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Leicester City, Yunus Akgün için kararını verdi! Galatasaray...

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#Transfer#Galatasaray#Yunus Akgün
Leicester City, Yunus Akgün için kararını verdi Galatasaray...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 17:09

Championship'te şampiyonluğu garantileyen ve Premier Lig bileti alan Leicester City, Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Yunus Akgün için kararını verdi.

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İngiltere Championship'te şampiyonluğu ve Premier Lig'e yükselmeyi garantileyen Leicester City'de Yunus Akgün için karar verildi.

Kulübe yakınlığıyle bilinen Leicestershire Live'ın haberine göre İngiliz kulüp, Galatasaray'dan kiraladığı Yunus Akgün'ün satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

Haberde teknik direktör Maresca'nın Yunus'u beğendiği ancak 9 milyon euroluk opsiyonu kullanmaya sıcak bakmadığı yazıldı.

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OPSİYON DETAYI...

Galatasaray'dan transfer için yapılan KAP açıklamasında; "Profesyonel Futbolcumuz Yunus Akgün'ün 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Leicester City Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre konusunda Leicester City Football Club Limited, şirketimize 500.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Futbolcunun şarta bağlı transfer bedeli 9.000.000 Euro'dur. Ayrıca, Leicester City Football Club Limited‘e futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli karının %15'i şirketimize ödenecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

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Daha sonra çıkan haberlerde ise Yunus Akgün'ün 25 lig maçında forma giymesi halinde opsiyonun devreye gireceği belirtilmişti.

Yunus Akgün, 22'si lig olmak üzere 28 maçta Leicester City forması giydi. Ligin sonuna 1 hafta kaldığı için 25 maç barajını geçemeyecek.

 

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#Transfer#Galatasaray#Yunus Akgün

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