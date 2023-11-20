A Milli Takım'ın yeni golcüsü Kenan Yıldız mest etti! Çocukken formasını giydiği Fenerbahçe istedi ama Juve bırakmadı

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A Milli Futbol Takımımız’ın önceki akşam Berlin’de Almanya’yı 3-2 yendiği karşılaşma, dünya futbolunun yeni bir yıldız kazanmak üzere olduğunu gösterdi. Teknik direktörümüz Vincenzo Montella’nın büyük bir cesaretle ilk 11’de sahaya sürdüğü 2005 doğumlu Kenan Yıldız, iyi oynamakla kalmadı, 45. dakikada ceza alanının sol çaprazında buluştuğu topu nefis bir vuruşla kaleci Trapp’ın bakışları arasında filelere göndererek güzel futbolunu şahane bir golle süsledi. Attığı golle başta Almanya ve futbol kariyeni sürdürdüğü İtalya’da basının manşetlerini süsleyen genç forvetin yaşam öyküsü son derece ilginç detaylarla dolu...

ALMAN ANNE VE TÜRK BABANIN EVLADI

Annesi Alman babası Türk olan Kenan Yıldız, 4 Mayıs 2005’te Almanya’nın Regensburg şehrinde dünyaya geldi. Futbola 2010’da Almanya’nın SV Sallern Regensburg Kulübü’nde başladı. Bir yıl sonra SSV Jahn Regensburg’a geçti. Henüz 7 yaşında Bayern Münih onu altyapısına transfer etti. Kenan’da büyük bir potansiyel gören Adidas firması daha 10 yaşında onunla sözleşme imzaladı. Bayern’de farklı alt yaş kategorilerinde 10 yıl forma giyen Kenan’ın, kulübün yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olarak kabul ediliyorken 2022 Temmuz’unda bedelsiz olarak Juventus’a geçmesi büyük şaşkınlık yarattı.

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Gözden Kaçmasın Alman basını ateş püskürdü: Türklere karşı iflas Haberi görüntüle

BARCELONA, PSG VE PSV DE İSTEMİŞTİ

Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic, Kenan Yıldız’ın ayrılışını, “Yıldız burada olmasını istediğimiz yetenekli bir oyuncu ancak onun maddi taleplerini karşılamak istemedik. Bu nedenle aramızdan ayrılacak” ifadeleriyle açıklamıştı. Kenan ise ayrılık kararı almasının ardındaki gerçeği şu sözlerle anlattı: “Juventus bana şimdiye kadarki en iyi projeyi sundu. Bayern yöneticileri beni ne kadar tutmak isteseler de çok geç kaldılar.” Barcelona ve PSG’den de teklifler alan Kenan’ı, o dönem PSV’yi çalıştıran Roger Schmidt de çok istemişti. Şimdilerde Benfica’yı çalıştıran Schmidt genç oyuncuyu hâlâ takip ediyor.

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JUVENTUS KULÜBÜ’NÜN GÖZBEBEĞİ

Kenan Yıldız için Juventus Kulübü’nün gözbebeği dersek abartmış olmayız. Juve’nin Adidas ile birlikte yayınladığı yeni sezon videosunda efsane futbolcu Alessandro Del Piero’nun unutulmaz gol sevincini yapan genç oyuncu, tribünlerin yeni idolü hatta Del Piero’su olmak istiyor. Torino ekibinde daha şimdiden taraftarların sevgilisi olan ve deyim yerindeyse bir cazibe merkezi haline gelen Kenan Yıldız’dan etkilenen isimlerin başında teknik direktör Massimiliano Allegri geliyor. 56 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, ekim ayında oynadıkları Hellas Verona maçında şans verdiği Kenan hakkında şunları söyledi:

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ALLEGRİ: ONA KARŞI ZAAFIM VAR

“Ona karşı bir zaafım var. Oyuna girdiğinde o kadar hızlıydı ki Milik’in asistinde ofsaytta kaldı. Bu tür çalımlar atan oyuncuları gördüğümde bayılıyorum çünkü nadir bulunuyorlar.” Juventus’ta geçtiğimiz sezonu önce U19 takımında 36 karşılaşmada 14 golle tamamlayan Kenan, ardından U23 ile 10 maça çıktıktan sonra A takıma yükseldi. Sezon öncesi takımla birlikte ABD kampına katılacağını bildiği için tatilde bireysel antrenmanlar yaparak 3 kilo kas kütlesi kazanan Kenan, geçen sezon Avrupa’da 20 yaş altı en iyi futbolcuya verilen “Golden Boy” (Altın Çocuk) ödülü için son 60 aday arasında gösterilmişti.

ÇOCUKKEN FORMASINI GiYDiĞi F.BAHÇE iSTEDi AMA JUVE BIRAKMADI

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Çocukken babası tarafından Fenerbahçe’nin Almanya’da yaptığı bir kampa götürülen Kenan Yıldız, kaleci Volkan Demirel’le fotoğraf çektirmişti. O yıllarda Fenerbahçe formasını sırtından çıkarmayan Kenan, bu yaz sarı lacivertli kulüp tarafından transfer edilmek istenmiş ancak Juventus bırakmamıştı.

SADECE GOL ATMADA DEĞiL OYUN KURMADA DA BAŞARILI

Juventus U19 Takımı Teknik Direktörü Paolo Montero’ya göre Kenan Yıldız’ın en önemli özellikleri:

1-) Oyun kurmada son derece başarılı.

2-) Fiziksel gelişimi sorunsuz devam ediyor.

3-) Kondisyon açısından oldukça güçlü.

4-) Topu hızlı bir şekilde ceza alanına götürüyor.

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5-) Top kontrolü ve driplingleri üst seviyede.