Alman basını ateş püskürdü: Türklere karşı iflas

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Alman basını, özel maçta Türkiye’ye 3-2 yenilen milli takımlarına eleştiri yağdırdı. Bild gazetesi, “Berlin’de hayal kırıklığı gecesi” başlığıyla verdiği haberinde, Almanya’nın EURO 2024 için konulan büyük hedeflere henüz hazır olmadığını ifade etti.

Spox internet sitesi, “Nagelsmann’ın evinde ilk acı maçı! Türklere karşı iflas” başlığını atarken, Kicker dergisi, “Almanya, Nagelsmann’ın iç saha galasında Türkiye’ye yenildi” dedi.

Sport 1 internet sitesi, Almanya savunmasının Türkiye’nin yetenekli ve hızlı hücum oyuncularına karşı yetersiz kaldığı yorumunu yaptı.

Süddeutsche Zeitung ise, “Nagelsmann için acı akşam” başlıklı haberinde, genç teknik adamın sol bekte oynattığı Kai Havertz’in penaltıyı yaptıran isim olduğuna dikkat tekip, “Çok fazla risk aldı” dedi.

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Kenan Yıldız’ın Almanya karşısındaki performansı İtalyan basınında da geniş yer buldu.

Tuttosport, “Yıldız, Almanya’nın dünyasını kararttı” başlığını atarken, attığı gol ve dilini çıkararak yaptığı gol sevincinin Juventus efsanesi Alessandro Del Piero’yu hatırlattığını yazdı. Genç futbolcunun Almanya doğumlu olduğuna dikkat çekilen haberde, “A Milli Takım’da ilk kez 11’de oynayan Kenan Yıldız, ilk golünü kısa sürede hemen buldu. Hem de ne güzel bir gol! Dar açıdan, üst köşeye sağ ayakla çekilen güçlü ve isabetli bir şut. Kendisini alt seviye milli takımlarda bile dikkate almayan bir ülkeyi, attığı golle pişman etti” ifadeleri kullanıldı. La Gazetta dello Sport da Kenan Yıldız’ı hem attığı gol hem de sevinç gösterisiyle Del Piero’ya benzetti.