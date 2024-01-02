3 ana branşa Fenerbahçeli kadınlar damga vurdu

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Süper Lig’de 2014’ten bu yana hasret kaldığı şampiyonluk kupasını bu sezon kaldırmak isteyen Fenerbahçe futbolda ezeli rakibi Galatasaray’ın önünde lider durumda bulunurken kulübün takım sporlarındaki başarısı dikkat çekiyor. Özellikle kadınlarda sarı lacivertliler mücadele ettiği branşları domine ediyor.

POTADA 17’DE 17 YAPTILAR

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi’nde puan tablosunun ilk sırasında Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı yer alıyor. · ING Kadınlar Basketbol Ligi’nde 17 maçın tamamını kazanan Fenerbahçe Alagöz Holding, en yakın rakibi İzmit Belediye’nin 6 puan önünde lider.

Vodafone Sultanlar Ligi’nde 13 maçta sadece 1 kez kaybedip 12 galibiyet alan Fenerbahçe Opet 37 puanla birinci basamakta yer alıyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’in sadece 1 puan gerisinde ikinci durumda bulunuyor.

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AXA Sigorta Efeler Ligi’nde de Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı 1 yenilgi ile lider Halkbank’ın gerisinde ikinci sırada.