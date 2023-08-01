2024 model Galatasaray, Türk futbol tarihinin en pahalı takımı

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2024 model Galatasaray, Türk futbol tarihine geçti... Sarı kırmızılı kulüp, birbiri ardına yaptığı flaş transferlerle önemli rekora imza attı. Mauro İcardi’yi kadroda tutan; Wilfried Zaha, Angelino, Halil Dervişoğlu ve Cedric Bakambu’yu renklerine bağlayan Galatasaray’ın toplam kadro değeri 215 milyon 980 bin Euro’ya ulaştı. Bu rakam, sarı kırmızılıları Türk futbol tarihinin en pahalı takımı yaptı. Transfermarkt verilerine göre hesaplanan bu değerle Galatasaray, sadece Türkiye’deki rakiplerini değil, Avrupa’nın birçok önemli kulübünü de geride bıraktı.

HOLLANDA DEVLERİ AJAX VE FEYENOORD’U DA GEÇTİ

Süper Lig kadro değerleri listesinde 1 numarada yer alan Galatasaray’ı, 179.8 milyon Euro ile Fenerbahçe izlerken, Beşiktaş 99.3 milyon Euro üçüncü, Trabzonspor 94.78 milyon Euro ile dördüncü sırada yer aldı. Başakşehir, 51.25 milyon Euro ile Süper Lig’in en pahalı beşinci kadrosuna sahip olurken, en düşük değerli takımın 11.58 milyon Euro ile Çaykur Rizespor olduğu hesaplandı. Galatasaray ayrıca son Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla (210.35 milyon) ile Hollanda devleri Ajax (215.55 milyon Euro) ve Feyenoord’dan da (197 milyon Euro) daha pahalı bir kadroya kavuştu.

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SÜPER LiG TAKIMLARININ TOPLAM KADRO DEĞERi (milyon Euro)

1. Galatasaray 215.98

2. Fenerbahçe 179.8

3. Beşiktaş 99.3

4. Trabzonspor 94.78

5. Başakşehir 51.25

6. Adana Demir 42.2

7. Alanyaspor 33.83

8. Antalyaspor 30.78

9. Ankaragücü 28.18

10. Konyaspor 22.98

11. Hatayspor 21.39

12. Kayserispor 20.68

13. Samsunspor 18.65

14. Gaziantep 17.83

15. Karagümrük 17.73

16. Sivasspor 15.93

17. Kasımpaşa 15.73

18. İstanbulspor 12.8

19. Pendikspor 12.5

20. Rizespor 11.58

Süper Lig’iN EN PAHALI DOKUZ FUTBOLCUSUNUN 7’Si G.SARAY’DA (milyon Euro)

Nicolo Zaniolo G.Saray 27

Wilfried Zaha G.Saray 22

Mauro İcardi G.Saray 19

Victor Nelsson G.Saray 18

Sebastian Szymanski F.Bahçe 18

Ferdi Kadıoğlu F.Bahçe 17

Sacha Boey G.Saray 16

Kerem Aktürkoğlu G.Saray 15

Lucas Torreira G.Saray 15