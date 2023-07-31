Alexandru Cicaldau 1 yıllığına Konyaspor'da! Galatasaray'a ödeme yapılacak mı?

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Tümosan Konyaspor, Galatasaray'dan Alexandru Cicaldau transferinde mutlu sona ulaştı.

Yeşil-beyazlı ekip, Rumen oyuncuyu bir sezonluğuna kiralık olarak renklerine kattı. Bu transfer için Konyaspor, Galatasaray kiralama bedeli vermeyecek.

26 yaşındaki Cicaldau'nun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Ittihad Kalba FC kulübünde 30 maça çıkan Rumen futbolcu 5 gol - 7 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray ile 41 maçta forma giyen Cicaldau, 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.