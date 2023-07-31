×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Alexandru Cicaldau 1 yıllığına Konyaspor'da! Galatasaray'a ödeme yapılacak mı?

Güncelleme Tarihi:

#Konyaspor#Galatasaray#Cicaldau
Alexandru Cicaldau 1 yıllığına Konyasporda Galatasaraya ödeme yapılacak mı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 17:44

Tümosan Konyaspor, Galatasaray'dan Alexandru Cicaldau'yu bir yıllığına kiraladı.

Haberin Devamı

Tümosan Konyaspor, Galatasaray'dan Alexandru Cicaldau transferinde mutlu sona ulaştı.

Yeşil-beyazlı ekip, Rumen oyuncuyu bir sezonluğuna kiralık olarak renklerine kattı. Bu transfer için Konyaspor, Galatasaray kiralama bedeli vermeyecek.

26 yaşındaki Cicaldau'nun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Ittihad Kalba FC kulübünde 30 maça çıkan Rumen futbolcu 5 gol - 7 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray ile 41 maçta forma giyen Cicaldau, 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Gözden KaçmasınSon Dakika: Galatasaraydan Sergio Ramos bombası Ortalığı karıştıran iddia...Son Dakika: Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası! Ortalığı karıştıran iddia...Haberi Görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konyaspor#Galatasaray#Cicaldau

BAKMADAN GEÇME!