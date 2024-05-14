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2024-25 sezonu transfer ve tescil dönemleri açıklandı

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#Transfer#Süper Lig#2024-25
2024-25 sezonu transfer ve tescil dönemleri açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 14:53

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir. Buna göre; 2024-2025 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 24 Haziran 2024 tarihinde başlayıp, 13 Eylül 2024 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 13 Ocak 2025 tarihinde başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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#Transfer#Süper Lig#2024-25

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