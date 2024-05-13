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Galatasaray 2 kupayı da Fenerbahçe derbisine istiyor!

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Derbi
Galatasaray 2 kupayı da Fenerbahçe derbisine istiyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 07:00

Matematiksel olarak ezeli rakibi Fenerbahçe’nin şansı sürdüğü için statü gereği Süper Lig kupasını derbide alma şansı bulunmayan sarı kırmızılılar, hükmen galibiyetle gelen Süper Kupa ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonluk kupasını taraftarı önünde kaldırmayı hedefliyor.

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Süper Lig’de son 2 haftaya ezeli rakibi Fenerbahçe’nin önünde 6 puanlık avantajla giren Galatasaray 24. şampiyonluk için artık saatleri sayarken beraberlikte dahi sarı kırmızılılar sezonu mutlu sonla tamamlamayı başaracak. Sarı kırmızılılar pazar günü ezeli rakibi karşısında şampiyonluğa ulaşması durumunda sevincini kupa ile taçlandırmak istiyor.

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YÖNETİM TFF'YE BAŞVURACAK

Ancak Süper Lig Müsabakaları Statüsü’ne göre matematiksel olarak Galatasaray şampiyonluğu henüz garantilemediği için Fenerbahçe maçında istediği sonuca elde etse dahi Süper Lig Kupası’nı kaldıramayacak. Buna karşın Cimbom, Fenerbahçe’nin sahaya çıkmadığı için hükmen galip sayılarak kazandığı Turkcell Süper Kupa ile Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray Kadın Futbol Takımı’nın şampiyonluk kupasının derbiye getirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulunacak.

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SÜPER LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ NE DİYOR?

11. MADDE: “(1) Süper Lig müsabakalarını birinci olarak tamamlayan kulübe, kural olarak ilgili kulübün son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verilir. Süper Lig müsabakalarını birinci olarak tamamlayan kulübün, mevcut puan durumuna göre matematiksel olarak daha erken belirlenmesi halinde, ilgili kulübe ev sahibi olarak oynayacağı son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verilir.

Galatasaray 2 kupayı da Fenerbahçe derbisine istiyor

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Derbi

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