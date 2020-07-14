Sırlarla dolu 'Eşek Kulaklı Kral Midas’ın ülkesi Frigya

Anıt nedeniyle bölge Midas Kenti ya da Midas City olarak anılıyor. Yüksekliği 17 metre olan anıt MÖ 600’lerde yapılmıştır. Antik Frigya’nın merkezinde olduğu kabul edilen anıt Frig Vadisi olarak adlandırılan ve çok geniş bir coğrafyaya yayılan bölgedeki anıtların en görkemlisidir. Yazılıkaya’nın üst kısmında bulunan ve yer altı şehri olduğu tahmin edilen alan kazılarak gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor.