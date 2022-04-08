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Yunanistan’da ‘Yargı’ rüzgarı esecek…

#Yargı#Yunanistan#Kanal D
Yunanistan’da ‘Yargı’ rüzgarı esecek…

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Yargı, Yunanistan'da da ekrana gelmeye başlayacak.

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Kanal D’nin yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, dizisi ‘Yargı’, dünyaya açılmaya devam ediyor. Şu ana kadar yurtdışında birçok ülkede yayınlanmaya başlayan ‘Yargı’dan yeni bir haber geldi. Bu yılın en çok konuşulan dizisi Yunanistan'da da ekrana gelmeye başlayacak.

Sürükleyici öyküsüyle bu yılın en çok dikkat çeken dizisi ‘Yargı’, 'Family Secrets' adıyla Porto Riko, ABD, İspanya, Şili, MENA, İsrail, Kıbrıs, Romanya ve Gürcistan'dan sonra Yunanistan’da da izlenecek.

Yunanistan’da ‘Yargı’ rüzgarı esecek…

Cannes’da gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük içerik fuarı olma özelliği taşıyan MIPTV’de Madd Entertainment tarafından satışı yapılan ‘Yargı’, büyük ilgi gördü. Pazar akşamları Kanal D'de ekrana gelen ve bu yılın en çok konuşulan dizisi olan ‘Yargı'nın yayın haklarını HBO Max, Latin Amerika'da yayınlamak üzere almıştı. Dizi çok yakında Yunanistan’da da seyirci ile buluşmaya başlayacak.

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Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

 

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#Yargı#Yunanistan#Kanal D

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