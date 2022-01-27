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Yargı’nın yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı…

#Yargı#KANALD#Pınar Deniz

Kanal D’nin çok konuşulan Ay Yapım imzalı dizisi ‘Yargı’nın yeni bölümünden yayınlanan tanıtımda sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Pars, Metin ve Eren’i şok eden sonucun ne olduğu ise yeni bölüme dair merak uyandırıyor.

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Ses getiren hikayesiyle kısa sürede fenomen haline gelen Yargı’nın yeni bölüm tanıtımı izleyenlerle buluştu. Ilgaz’ın savcılığı bırakmasının ardından avukat olarak adliyeye gitmeye hazırlandığı tanıtımda Ceylin, Ilgaz’ı yalnız bırakmıyor. Gül, Ilgaz ve Ceylin’in ilişkisini konuşmak için Metin’in karşısına çıkarken babasıyla yıldızı bir türlü barışmayan Metin’in, Merdan’ı bir kez daha sahtekarlıkla suçlaması “Metin, Merdan’a dair ne öğrendi?” sorusunu beraberinde getiriyor. Parla’nın, yine bir teslimat işine bulaşan Çınar ve arkadaşlarıyla zaman geçirmesi genç kızın başını belaya sokacağının sinyallerini verirken Neva’nın adliyede silahla burun buruna gelmesi gerilimi yükseltiyor. Tanıtımda Pars, Metin ve Eren’in neyin sonucunu beklediği merak konusu haline gelirken surat ifadeleri dehşet verici bir gelişmenin daha habercisi oluyor.

Yargı’nın yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı…

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

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 ‘Yargı’ yeni bölümüyle her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

 

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#Yargı#KANALD#Pınar Deniz

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