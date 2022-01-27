Yargı’nın yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı…

Ses getiren hikayesiyle kısa sürede fenomen haline gelen Yargı’nın yeni bölüm tanıtımı izleyenlerle buluştu. Ilgaz’ın savcılığı bırakmasının ardından avukat olarak adliyeye gitmeye hazırlandığı tanıtımda Ceylin, Ilgaz’ı yalnız bırakmıyor. Gül, Ilgaz ve Ceylin’in ilişkisini konuşmak için Metin’in karşısına çıkarken babasıyla yıldızı bir türlü barışmayan Metin’in, Merdan’ı bir kez daha sahtekarlıkla suçlaması “Metin, Merdan’a dair ne öğrendi?” sorusunu beraberinde getiriyor. Parla’nın, yine bir teslimat işine bulaşan Çınar ve arkadaşlarıyla zaman geçirmesi genç kızın başını belaya sokacağının sinyallerini verirken Neva’nın adliyede silahla burun buruna gelmesi gerilimi yükseltiyor. Tanıtımda Pars, Metin ve Eren’in neyin sonucunu beklediği merak konusu haline gelirken surat ifadeleri dehşet verici bir gelişmenin daha habercisi oluyor.
‘Yargı’ yeni bölümüyle her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…