Yargı'nın dün akşam yayınlanan bölümü heyecanlı bir finalle sona erdi

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Hikayesiyle televizyon ekranlarına yepyeni bir soluk getiren ‘Yargı’ dizisinin dün akşamki bölümü izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Dürüstlüğünden ödün vermeyen Ilgaz (Kaan Urgacıoğlu), Ceylin’e babasının geçmişte Zafer’in (Ali Seçkiner Alıcı) hapse girmesinde payı olduğunu itiraf etti. Ilgaz’a hislerini açmasının ardından bu gerçekle yüzleşen Ceylin büyük bir hayal kırıklığı yaşarken ikilinin konuşması izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. İyice başı sıkışan Çınar (Arda Anarat) çareyi dedesi Merdan’da (Cezmi Baskın) ararken Zafer’in kayıp bedeni ile ilgili gizem giderek büyüdü. Yekta (Uğur Polat) ile Pars (Mehmet Yılmaz Ak) ise Engin’i zapt etmenin yollarını aramaya devam etti. Bölüm finalinde Şahver’in (Ayşenil Şamlıoğlu) kitabını okuyan Engin’in başına ne geldiği gizemini korurken ‘Yargı’ sürükleyici hikayesiyle izleyenlerin merakını artırmaya devam ediyor.



‘Yargı’, dün akşamki bölümüyle TOTAL’de 7.55 izlenme oranı, 17.64 izlenme payı; AB’de 9.33 izlenme oranı, 22.61 izlenme payı; 20+ABC1’de 9.71 izlenme oranı ve 20.84 izlenme payı elde etti. Sosyal medyanın gündemine oturan dizinin bölüm etiketi olan #Bedel ile beraber #yargı etiketi de kullanılarak Twitter’da binlerce tweet atıldı.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

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‘Yargı’ her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!