Yargı'dan muhteşem dönüş... 'Bu kadar mı nefret ediyorsun benden'

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Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı, kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş gibi isimlerin yer aldığı Yargı 64. bölümüyle ekrana geldi.

FUNDA ARAR SÜRPRİZİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Dizi Funda Arar'ın şarkı söylediği sahne ile açıldı. Prova yaparken kutuda bir ceset gören Funda Arar polis ekiplerine haber verdi. Eren komiser, Funda Arar'ın ifadesi alındıktan sonra hayranı olduğunu belirterek fotoğraf çekilmek istedi. Yekta avukat, Eren'in ısrarlarını geri çeviremedi ve ikilinin fotoğrafını çekti. Funda Arar o anlarda şaşkınlığını gizleyemedi.

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ILGAZ'IN GÖZYAŞLARI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ceylin ve Ilgaz olay yerinde karşılaşırken Ceylin'in soğuk tavırları ve sürekli oradan uzaklaşmak istemesi dikkat çekti. Olay yerinden ayrıldıktan sonra Ceylin kendini havuza bıraktı. Ceylin ile eski fotoğraflarına bakan Ilgaz da gözyaşlarına hakim olamadı.

Ilgaz otelde bulunan cesedin, konser alanında bulunan erkek cesediyle alakalı olduğunu öne sürdü. Ceylin ise cesedin kutuya nerede ve nasıl konduğunu bilmediklerini, otelde konmuş olmasının varsayımdan ibaret olduğunu, hala cinayet mahallini bulamadıklarını ifade etti. Bunun üzerine başsavcı ikisinin de haklı olduğunu söyleyerek beraber çalışmaları gerektiğini söyledi.

METİN GÖREVİNE GERİ DÖNÜYOR - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Hakim, Metin amir için "Her bir suçtan ayrı ayrı beraatine karar verilmiştir" ifadelerini kullandı. Yekta avukat, Metin amire "Artık koltuğunuza tekrar oturduğunuzda görüşüz" dedi.

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Ceylin'in yanına giden Yekta "Mesleğini bıraktığından beri arkanı topluyorum, bu da senden bana kalan son davaydı" diyerek yemek teklifinde bulundu.

Maktulün kafasını vurduğu duvarı tespit eden Ilgaz, Eren komiseri yanına çağırdı. Beraber yaptıkları inceleme sonucunda cinayet mahallinin burası olduğuna karar verdiler.

'ARTIK OTELE GİTTİĞİMİ KİMSE BİLMEYECEK"

Yekta, Nil'e otel müdürünün ofiste ne işi olduğunu sordu. Nil "Savcılığın el koyduğu harDdisk yerine yenisini takmışlar içindekiler de düne ait. Otel müdürünün canını sıkan bir dava vardı onu aldım, o da karşılığında bana bunu verdi. Artık otele gittiğimi kimse bilmeyecek" cevabını verdi.

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NİL BARKIN GÖZALTINDA - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ceylin, Nil'in cinayet şüphesiyle gözaltına alınmasına karar verdi. Ilgaz'ın 'ne buldun gelip bunu yapıyorsun' sorusuna Ceylin, "Otele gitmiş Nil hanım, Ahmet'in ölüm saatine uygun bir zaman diliminde, baş başa konferans salonuna giriş yapıyorlar. Görüntü var elimde, nasıl, yeterli mi?" karşılığını verdi.

SANA KARŞI HİSSETTİĞİM HERHANGİBİ BİR DUYGU YOK - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ilgaz ile Ceylin, Nil'in gözaltına alınmasından sonra tartışma yaşadı. Ilgaz'ın "Bu kadar mı nefret ediyorsun benden?" sorusuna, Ceylin "Nefret ne kadar büyük bir duygu ya, çok büyük taşıması o kadar ağır, içimdeki acıdan öyle büyük duygulara yer yok benim. Sana karşı hissettiğim herhangi bir duyguda yok zaten" cevabını verdi.

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SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Üçüncü sezonuyla bugün ilk kez ekrana gelen Yargı dizisi sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Sosyal medya platformu X'te Yargı dizisiyle ilgili binlerce tweet atıldı. Dizinin fanları düşüncelerini şu mesajlarla paylaştılar:

Emre Demir: Ilgaz, Ceylin özlemişiz...

Aysu Avcı: İşte şimdi dizi sezonu başladı. Yargı muhteşem dönüş.

Şevval: 5 sene önce masum bir çocuğun hayatını kurtardın.. şimdi kendi kızının hayatı söz konusu ve belki yaptığın iyilik sayesinde kurtulacak.. sen dünyanın en güzel babasının Ilgaz Kaya..

Arda Yılmaz: Ceylin ve Ilgaz mutlu olun artık. Son sahnede kalbimi bıraktım.