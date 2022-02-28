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Engin'in hayaleti, Ceylin'in peşinde! Yargı, Pazar gününün en çok izlenen dizisi oldu…

#Yargı#Pınar Deniz#Kanald

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı, sürprizlerle dolu bir bölüme daha imza attı. Dizinin ekrana gelen bu bölümü Kantar Medya’nın verilerine göre ABC1 kategorisinde 9,14 reyting yüzde 20,55 izlenme payı ile, AB kategorisinde 8,96 reyting yüzde 22,49 izlenme payı ile Total kategoride ise 6,89 reyting ve yüzde 15,93 izlenme payı ile üç kategoride de günün en çok izlenen dizisi oldu.

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Yaşanan gelişmelerle izleyenlere birçok duyguyu bir arada tattıran bölümün final sahnesi ise gerilimi zirveye taşıdı. Engin’in, Ceylin’e bıraktığı video, dizide olacaklara dair merak uyandırdı.

 Fark yaratan hikayesiyle reyting rekorları kıran Yargı’nın dün akşam seyirciyle buluşan 22’inci bölümü bir kez daha ses getirdi. Neva’nın usulsüzlük yaptığı davanın üzerine giden Ilgaz, Pars’la bir kez daha ters düşerken ikili cinayet gecesi Neva’nın nerede olduğunu öğrendi. Yekta’nın hamleleriyle başı bir türlü beladan kurtulamayan Ceylin’in son anda çıkan rapor sayesinde Engin’in davasında tutuksuz yargılanmasına karar verilmesi herkese rahat bir nefes aldırdı. Erguvan ve Kaya ailelerinin akşam yemeği izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşatırken Yekta ise Ceylin’in tutuksuz yargılanmasıyla küplere bindi. Laçin’e tehditleriyle giderek kontrolsüz bir hale bürünen Yekta, mahkemeden sonra Ceylin’den ikinci büyük bir darbeyi yedi. Özgürlüğüne kavuşmasının ardından Niyazi ile Yekta arasında bir bağ bulan ve bunu Ilgaz’la beraber Pars’la paylaşan Ceylin, Yekta’nın göz altına alınmasını sağladı. Bu sırada Yekta ile Merdan’ın ortak sırrını çözen Seda Merdan’la yüzleşerek onu açıkça tehdit etti. Heyecanın ve gerilimin bir saniye bile düşmediği bölümün finalinde Ceylin’e ulaşan flashdisk genç kadına büyük bir şok yaşattı. Engin’in Ceylin’e seslendiği videoda ölmüş olsa bile sürprizlerinin bitmeyeceğinin sinyallerini vermesi nefeslerin tutulmasına sebep oldu.

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 Yargı sosyal medyanın da gündemine oturdu. #yargı ve #Umut etiketleri ile dizinin birçok karakteri dün akşam TT listesinden inmedi. İki milyon üzerinde erişim elde edilirken, Twitter'da 100 binin üzerinde tweet atıldı.

Enginin hayaleti, Ceylinin peşinde Yargı, Pazar gününün en çok izlenen dizisi oldu…

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Nergis Öztürk, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

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 ‘Yargı’ yeni bölümüyle her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

 

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#Yargı#Pınar Deniz#Kanald

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