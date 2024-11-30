Ünlü oyuncu o sahneyi anlattı: İşimi doğru yapmak istiyordum... Bu yüzden giysilerimi çıkarmak için ısrar ettim

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Bir süre önce Tom Ackerley ile evliliğinden ilk bebeğini kucağına alan 34 yaşındaki Robbie, yıldızını parlatan The Wolf of Wall Street filmiyle ilgili yaptığı açıklamayla gündemde şimdi de.

Talking Pictures adlı podcast yayınına konuk olan Robbie, usta yönetmen Martin Scorsese'nin imzasını taşıyan filmdeki tamamen çıplak sahneye oynamak için neden ısrar ettiğini anlattı.

YÖNETMEN 'İSTERSEN BORNOZ GİY' DEDİ AMA O KABUL ETMEDİ

Söylediğine göre filmin yönetmeni Martin Scorsese, eğer isterse ya da kendini daha rahat hissedecekse bu sahne konusunda bazı ayarlamalar yapabileceklerini söyledi.

Hatta üzerine bir bornoz giymesini bile önerdi. Ama Margot Robbie bu sahne konusunda yönetmen Scorsese gibi düşünmüyordu.

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Ona "Bu karakterin bu sahnede yapacağı şey bu değil. Buradaki asıl mesele karakterin tamamen çıplak olarak görünmeyi seçeceği. Çünkü bu oyunda oynadığı kart bu" diyerek yanıt verdi.

Bunun sonucunda da çok konuşulan o sahne çekildi.

BU FİLMLE KARİYERİNDE HIZLA YÜKSELDİ

Filmde Naomi Lapaglia karakterine hayat veren Margot Robbie, film çekildiği sırada henüz 22 yaşındaydı.

İşin ilginci öyle çok fazla sahnede de görünmemişti. Ama The Wolf of Wall Street'in kazandığı büyük başarı güzel oyuncuyu da kariyerinde ileri bir noktaya taşıdı.

Margot Robbie, Brad Pitt ile yine çok konuşulan Babylon ve gişe rekorları kıran Barbie filminde de kamera karşısına geçti.

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Bir süre önce kocası Tom Ackerley ile birlikte bir erkek evlat sahibi olan Robbie, bir süredir doğum izninde.





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Robbie, Brad Pitt ile rol aldığı Babylon filminin kamera arkasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarıyla da gündem yaratmıştı. Pitt'in canlandırdığı karakteri öptüğü sahnenin aslında senaryoda olmadığını, yönetmene ısrar ederek kendisinin eklettiğini söyledi.





Güzel yıldızın başrollerini Ryan Gosling ile paylaştığı Barbie adlı filmi de gişe rekorları kırdı.