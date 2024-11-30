Ä°ki kez boÅŸandÄ±, ÅŸimdi Ã¶ÄŸÃ¼t veriyor: SakÄ±n evlendikten sonra kocamÄ± deÄŸiÅŸtiririm demeyin... ÃœnlÃ¼ oyuncu onca tecrÃ¼beyi boÅŸuna yaÅŸamamÄ±ÅŸ

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Ama "puanÄ±nÄ± yÃ¼kselten" asÄ±l nokta, eski kocasÄ±nÄ±n bir sonraki evliliÄŸi biterken ona sÄ±ÄŸÄ±nacak hatta gerektiÄŸinde iÃ§ini dÃ¶kecek bir omuz sunmasÄ±.

ArtÄ±k yeni ve gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re ciddi bir iliÅŸkisi olmasÄ±na raÄŸmen, iyi gÃ¼nde ya da kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nde eski kocasÄ±nÄ± hala yalnÄ±z bÄ±rakmamasÄ±.

Bu ikinci evliliÄŸini herkes baÅŸÄ±ndan beri uzun uzun konuÅŸtu, hala da konuÅŸuyor. Ama aslÄ±nda ondan Ã¶nce daha genÃ§ yaÅŸÄ±nda kÄ±sa sÃ¼ren baÅŸka bir evlilik de yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ÅŸte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ¼n bu tecrÃ¼belerin Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda yuva kurmayÄ± hayal eden hemcinslerine bir Ã¶ÄŸÃ¼t verdi Ã¼nlÃ¼ oyuncu.Â

Hem de Ã¶yle bÃ¶yle deÄŸil, birÃ§ok genÃ§ kadÄ±nÄ±n daha yolun baÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± bir hatayla ilgili bir Ã¶ÄŸÃ¼t bu: "Asla evlendikten sonra kocanÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyin. Hatta deÄŸiÅŸtirmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z bir adamla hiÃ§ evlenmeyin."

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Ä°KÄ° EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NDEN TECRÃœBE KAZANMIÅž

Bu Ã¶ÄŸÃ¼dÃ¼ veren kiÅŸi son dÃ¶nemde eski kocasÄ± Ben Affleck'e, Jennifer Lopez ile boÅŸanmasÄ± sÄ±rasÄ±nda verdiÄŸi destekle Ã§ok konuÅŸulan Jennifer Garner.

Kendisinden sonra evlendiÄŸi Jennifer Lopez ile boÅŸanma sÃ¼recinde bÃ¼yÃ¼k zorluklar yaÅŸayan kocasÄ± Affleck'e desteÄŸi hala bitmedi Garner'Ä±n.

Daha Ã¶nceki gÃ¼n eski Ã§ift, bir etkinlikte bir araya geldi ve samimi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sergiledi. Jennifer Garner, Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun babasÄ± Ben Affleck ile sadece onlarÄ±n hatÄ±rÄ±na da gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼yor gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re. Affleck'e iÃ§inden geldiÄŸi iÃ§in destek sunuyor.

52 yaÅŸÄ±ndaki Jennifer Garner, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n bir podcast yayÄ±nÄ±na katÄ±ldÄ±. Orada da kadÄ±n- erkek iliÅŸkileri ve evlilik konusundaki gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini anlattÄ±.

'SAKIN DEÄžÄ°ÅžTÄ°RMEK Ä°STEYECEÄžÄ°NÄ°Z BÄ°R ADAMLA EVLENMEYÄ°N'

Patricia Garner'Ä±n sunduÄŸu Lipstick on the Rim adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±na konuk olan Garner, evlenmeyi planlayan kadÄ±nlara "kocalarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸmesini asla beklememeleri gerektiÄŸini" hatÄ±rlattÄ±. Bu konuda "SakÄ±n deÄŸiÅŸtirebileceÄŸinizi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z bir adamla evlenmeyin" dedi.

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AslÄ±nda Jennifer Garner bu sÃ¶zlerine boÅŸuna sÃ¶ylemedi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ evlilik konusunda Ã¶ÄŸÃ¼tler verecek kadar tecrÃ¼besi var.

Garner, ilk evliliÄŸini 2000 ile 2004 arasÄ±nda Scott Foley ile yaptÄ±. ArdÄ±ndan da 2005 ile 2018 arasÄ±nda Ben Affleck ile evli kaldÄ±. Bu evlilikten, en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ 18 yaÅŸÄ±nda Ã¼Ã§ tane Ã§ocuk sahibi oldu.

GÃ¼zel oyuncu, daha Ã¶nce verdiÄŸi bir rÃ¶portajda Foley ile yaptÄ±ÄŸÄ± ilk evliliÄŸin bitmesinden Hollywood'u sorumlu tutmuÅŸtu.

Bu pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± dÃ¼nyanÄ±n "hÄ±zla ÅŸerit deÄŸiÅŸtirilen" ortamÄ±nda yaÅŸamasalardÄ± muhtemelen Foley ile hala evli olabileceklerini sÃ¶ylemiÅŸti.

'BEN, KARMAÅžIK BÄ°R ADAMDI'

Jennifer Garner, Ben Affleck ile evliliÄŸinin bitmesinden sonraÂ Vanity Fair'e verdiÄŸ bir rÃ¶portajda, onun "karmaÅŸÄ±k" bir adam olduÄŸunu ifade etti.

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Bu konuda ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu Garner o rÃ¶portajda "GÃ¼neÅŸi, sana vurduÄŸu zaman hissedersin. Ama gÃ¼neÅŸ bir baÅŸka yerde parladÄ±ÄŸÄ±nda soÄŸuk olur. Ben de bazen gÃ¶lge gibi bir adam olabiliyordu."

2018 yÄ±lÄ±nda artÄ±k resmen boÅŸanmÄ±ÅŸ olmalarÄ±na raÄŸmen Jennifer Garner ile Ben Affleck, Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ±nÄ± da yanlarÄ±na alÄ±p sÄ±k sÄ±k gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yorlar.

Hatta Affleck, Jennifer Lopez ile evliliÄŸi sarsÄ±ntÄ±ya girince eski karÄ±sÄ± Garner'Ä±n Ã§ocuklarÄ±yla birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yerde ona yakÄ±n bir ev kiraladÄ±.

SAMÄ°MÄ°YETLERÄ° DÄ°KKAT Ã‡EKTÄ°Â

Eski Ã§ift Ã¶nceki gÃ¼n de ihtiyaÃ§ sahiplerine yardÄ±m eli uzatmak iÃ§in dÃ¼zenlenen bir ÅžÃ¼kran GÃ¼nÃ¼ etkinliÄŸine birlikte katÄ±ldÄ±. Orada da samimiyetleri ile dikkat Ã§ektiler.

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Zaten daha Ã¶nce evlilikleri sÄ±rasÄ±nda Lopez'in, Affleck'in eski karÄ±sÄ± Garner ile sergilediÄŸi bu yakÄ±nlÄ±k nedeniyle kÄ±skanÃ§lÄ±k krizlerine girdiÄŸi konuÅŸuluyordu. O dÃ¶nemde Affleck'in aslÄ±nda yanlÄ±ÅŸ Jennifer'a dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ bile konuÅŸuldu.

Yeri gelmiÅŸken Jennifer Garner'Ä±n bir sÃ¼redir iÅŸ insanÄ± John Miller ile fazla gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±kmayan mutlu bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatalÄ±m.

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Garner, ilk evliliÄŸini Scott Foley ile yapmÄ±ÅŸtÄ±. Fakat bu evlilik dÃ¶rt yÄ±l sÃ¼rdÃ¼.Â





Ben Affleck'in ikinci eÅŸi Jennifer Lopez ile boÅŸanmasÄ± sÄ±rasÄ±nda en bÃ¼yÃ¼k desteÄŸi eski karÄ±sÄ± Jennifer Garner'dan gÃ¶rdÃ¼. Ã‡iftin samimiyeti boÅŸanmalarÄ±na raÄŸmen hala sÃ¼rÃ¼yor.