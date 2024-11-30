Hayaller suya dÃ¼ÅŸtÃ¼... Kate sevenlerini yine Ã¼zdÃ¼

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Belki de bu yÃ¼zden daha baÅŸÄ±ndan bu yana dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda milyonlarca kiÅŸi meraklÄ± gÃ¶zlerini dikmiÅŸ uzaktan uzaÄŸa onu izliyor.

EleÅŸtireni de Ã§ok elbette ama seveni daha fazla. Durum bÃ¶yle olunca da Kate Middleton'Ä±n baÅŸÄ±na gelen iyi ya da kÃ¶tÃ¼ her ÅŸey dikkat Ã§ekiyor.

Onun bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±ndan beri yaÅŸadÄ±klarÄ± bu "peri masalÄ±" imajÄ±nÄ± biraz bulutlandÄ±rsa da onu gerÃ§ek hayatta hiÃ§ tanÄ±mayan hayranlarÄ± bile yine o eski haline dÃ¶nmesini bekliyor.

GÃ¼zel giysiler iÃ§inde, yÃ¼zÃ¼nde kocaman gÃ¼lÃ¼msemesiyle ve hatta mÃ¼mkÃ¼nse baÅŸÄ±nda taÃ§larÄ± ile mÃ¼cevherler iÃ§inde.

ARTIK HÄ°Ã‡BÄ°R ÅžEY ESKÄ°SÄ° GÄ°BÄ° OLMAYACAK

Bu yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±nda karÄ±n bÃ¶lgesinden bÃ¼yÃ¼k bir ameliyat geÃ§iren sonra da kemoterapi gÃ¶ren Galler Prensesi Kate Middleton, usul usul iÅŸinin baÅŸÄ±na dÃ¶nÃ¼yor.

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Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re hiÃ§bir ÅŸey eskisi gibi olmayacak. En azÄ±ndan bir sÃ¼reliÄŸine.

Kate'i yine eskisi gibi gÃ¶rmek isteyen milyonlarca kiÅŸi iÃ§in bir umut Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± da yanmÄ±ÅŸtÄ± Ã¼stelik.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Katar Emiri eÅŸiyle birlikte Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta Londra'ya bir ziyarette bulunacak. YapÄ±lan resmi aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Kate Middleton da karÅŸÄ±lama tÃ¶reninde Kral Charles, KraliÃ§e Camilla ve Prens William ile birlikte yerini alacak.

Bu tÃ¼r karÅŸÄ±lamalarÄ±n ardÄ±ndan gelen bir sonraki adÄ±mÄ± da artÄ±k herkes biliyor zaten. Kral Charles'Ä±n Bcukingham SarayÄ±'nda vereceÄŸi resmi resepsiyon.

Orada da erkek ve kadÄ±n konuklar iÃ§in giyim kuralÄ± var. Erkeklerin durumu klasik ama iÅŸin en renkli yanÄ± kadÄ±n konuklarÄ±n giyimi kuÅŸamÄ± ve tabii ki kullanmak zorunda olduklarÄ± taÃ§larÄ±.

Ä°ÅŸte Kate Middleton'Ä±n hayranlarÄ±nÄ± Ã¶nce heyecana sÃ¼rÃ¼kleyen sonra da hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸratÄ±p Ã¼zen kÄ±sÄ±m da burada zaten.

HAYRANLARININ HAYALLERÄ° SUYA DÃœÅžTÃœÂ

KarÅŸÄ±lama tÃ¶reninde yer alacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ±nda herkes Kate'in akÅŸamki resmi resepsiyonda da baÅŸÄ±nda tacÄ±yla boy gÃ¶stereceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼. Ã‡Ã¼nkÃ¼ her zaman olan buydu.

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Kate yine gÃ¼zel gÃ¼zel giyinecek, daha Ã¶nce kullandÄ±ÄŸÄ± Ã¼Ã§ taÃ§tan birini takacak ve hayranlarÄ±nÄ±n Ã¶zlemi de dinecekti.

Ama Kensington SarayÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± resmi aÃ§Ä±klamayla Kate'in hayranlarÄ±nÄ±n bu beklentisinin gerÃ§ek olmayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Kate Middleton, gÃ¼ndÃ¼z yapÄ±lacak olan karÅŸÄ±lama tÃ¶renine katÄ±lacak elbette. AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa atlÄ± arabalarÄ±n da yer alacaÄŸÄ± o tÃ¶ren gayet gÃ¶steriÅŸli olacak.

Buna raÄŸmen akÅŸamki resmi resepsiyona Kate katÄ±lmayacak. Ä°ÅŸte Kensigton SarayÄ±'nÄ±n bu aÃ§Ä±klamasÄ± Kate Middleton'Ä± tedavisi bittikten sonra tacÄ±yla gÃ¶rmek isteyen hayranlarÄ±nÄ± hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrattÄ±.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa geÃ§tiÄŸimiz aÄŸustos ayÄ±nÄ±n sonlarÄ±nda sosyal medyadan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve tedavisinin bittiÄŸini duyurduÄŸu aÃ§Ä±klamasÄ±nda bu durumun ipuÃ§larÄ±nÄ± vermiÅŸti Kate Middleton.

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DAHA TAM OLARAK TOPARLANMADI

Bir sÃ¼re daha yani saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na tam olarak kavuÅŸuncaya kadar eskisi gibi her gÃ¶reve katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti Galler Prensesi.

Zaten kraliyet uzmanlarÄ± da Kate'in Ã¶nceliÄŸi saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na verdiÄŸini bu yÃ¼zden de tam olarak iyileÅŸene kadar eskisinden biraz daha yavaÅŸ Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir hatÄ±rlatma... Kate Middleton, geleneksel olarak dÃ¼zenlediÄŸi Noel konserine bu yÄ±l da ev sahipliÄŸi yapacak. Yani o konserde yerini alacak ve konuklarÄ±nÄ± aÄŸÄ±rlayacak.

SÃ¶ylentilere gÃ¶re kocasÄ± Prens William da daha tam olarak iyileÅŸmemiÅŸ olan karÄ±sÄ±nÄ±n eskisi kadar yorulmasÄ±nÄ± istemiyor. Enerjisini o konsere vermesi onun da tercihi.

Durum bÃ¶yle...

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Ã–zetle Kate Middleton'Ä± taÃ§la gÃ¶rmem isteyen hayranlarÄ±nÄ±n bunun iÃ§in biraz daha beklemesi gerekecek.





Kate Middleton, iki yÄ±l Ã¶nce GÃ¼ney Afrika Devlet BaÅŸkanÄ± Cyrill Ramaphosa'yÄ± karÅŸÄ±lama tÃ¶reninde de yer almÄ±ÅŸtÄ±. Prenses, Katar Emiri ve eÅŸi iÃ§in dÃ¼zenlenen karÅŸÄ±lama ve atlÄ± araba geÃ§iÅŸinde de yerini alacak.





GeÃ§en yÄ±l GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ±'nÄ± karÅŸÄ±lama tÃ¶renine Kate bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle damga vurmuÅŸtu. Her zaman gayet kurallara uygun ve muhafazakar gÃ¶rÃ¼nen Kate'in nasÄ±l olup da bu kadar dikkatsiz davrandÄ±ÄŸÄ± da merak konusu olmuÅŸtu.

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KATE VE PIRILTILI TAÃ‡LARI :Â Gelin isterseniz Middleton'Ä±n baÅŸÄ±nda pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l taÃ§larÄ±yla katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± resmi etkinlikleri bir hatÄ±rlayalÄ±m.

KÄ°LÄ°TLÄ° KASALARDAN KATE'Ä°N BAÅžINA:

Kate Middleton , 2015 yÄ±lÄ±nÄ±n kasÄ±m ayÄ±nda baÅŸÄ±nda bir taÃ§la ilk kez bir resmi davette yerini aldÄ±. Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Xi Jinping ve eÅŸi onuruna verilen o davette Kate'in baÅŸÄ±nda, ailenin koleksiyonunda yer alan ama Ã§ok uzun sÃ¼redir ortalarda gÃ¶rÃ¼nmeyen Lotus Ã‡iÃ§eÄŸi adlÄ± taÃ§ vardÄ±. Elbette Kate o gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼yle gecede bÃ¼tÃ¼n konuklardan rol Ã§aldÄ±.

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KAYINVALÄ°DESÄ°YLE Ã–ZDEÅžLEYEN ÃœNLÃœ TAÃ‡: O davetten bir ay sonra, AralÄ±k 2015'te yine Buckingham SarayÄ±'ndaki bir baÅŸka resmi davete katÄ±ldÄ± Kate. O gece kullandÄ±ÄŸÄ± taÃ§ ilkinden daha fazla dikkat Ã§ekti. Ã‡Ã¼nkÃ¼ baÅŸÄ±ndaki Cambridge AÅŸÄ±klar DÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ adlÄ± taÃ§, Prens William'Ä±n annesi Prenses Diana ile Ã¶zdeÅŸleÅŸmiÅŸti. AslÄ±nda bu tacÄ±n ilk sahibi KraliÃ§e Mary idi. Ama yeni nesiller, bu Ã¼nlÃ¼ tacÄ± Diana'nÄ±n tacÄ± olarak hatÄ±rlÄ±yor. Onu Kate'in baÅŸÄ±nda gÃ¶rmek de hayranlarÄ± arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir heyecan yarattÄ±.

EN Ã‡OK KULLANDIÄžI TAÃ‡ HALÄ°NE GELDÄ°: Bir yÄ±l sonra yani 2016 yÄ±lÄ±nda aralÄ±k ayÄ±nda Buckingham SarayÄ±'ndaki yÄ±llÄ±k diplomatik yemekte Kate, yine Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± onuruna verilen yemekte giydiÄŸi elbisenin iÃ§indeydi. BaÅŸÄ±nda da sonradan en sÄ±k kullandÄ±ÄŸÄ± taÃ§ olarak hafÄ±zalara kazÄ±nan Cambridge AÅŸÄ±klar DÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ tacÄ± vardÄ±.

YÄ°NE AYNI TAÃ‡ BAÅžINDA: Ä°spanya KralÄ± Felipe ile KraliÃ§e Letizia'nÄ±n 2017 yÄ±lÄ±nda Londra'ya yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaret sÄ±rasÄ±nda da Buckingham SarayÄ±'nda bir davet verildi. O gece de Ã¼nlÃ¼ tacÄ± Kate'in baÅŸÄ±ndaydÄ±.

BU KEZ ELBÄ°SESÄ° BEÄžENÄ°LMEDÄ°: 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ekim ayÄ±na gelindiÄŸinde Hollanda KralÄ± Willem Alexander ve KraliÃ§e Maxima onuruna verilen yemekte Kate o dÃ¶nemde pek iyi puan alamayan elbisesi ve yine Cambridge AÅŸÄ±klar DÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ tacÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Bir ay sonraki diplomatik yemekte de yine ayrÄ± tacÄ± kullandÄ±.

2019 yÄ±lÄ±nda verilen iki resmi davette de Kate artÄ±k kendisiyle Ã¶zdeÅŸleÅŸen aynÄ± tacÄ± taktÄ±.

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PRENSES OLDUKTAN SONRAKÄ° Ä°LK DAVETTE DE AYNI TACI KULLANDI: 2022 yÄ±lÄ±nÄ±n KasÄ±m ayÄ±nda bu kez GÃ¼ney Afrika Devlet BaykarÄ± Cyril Ramaphosa, eÅŸiyle birlikte Londra'yÄ± ziyaret etti. OnlarÄ±n onuruna verilen resepsiyonda Kate yine ayrÄ± tacÄ± taktÄ±.Â Bu onun Galler Prensesi unvanÄ±nÄ± aldÄ±ktan sonra katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ilk taÃ§lÄ± etkinlikti.

BAÅžINA TAKTIÄžI Ä°LK TAÃ‡: AralÄ±k 2022'de yÄ±llar Ã¶nce kullandÄ±ÄŸÄ± Lotus Ã§iÃ§eÄŸi adlÄ± tacÄ± bir kez daha kullandÄ± Kate. O etkinlikte de Ã¼zerinde yine kÄ±rmÄ±zÄ± renkli bir elbise vardÄ±.

HASTALANMADAN Ã–NCE SON KEZÂ

GeÃ§en yÄ±lÄ±n kasÄ±m ayÄ±nda GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± onuruna verilen Buckingham'daki yemekte Kate bu kez ailenin koleksiyonunda yer alan ve yine uzun Ã¼re kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda kalan Strathmore GÃ¼l tacÄ± ile boy gÃ¶sterdi.

AslÄ±nda Ana KraliÃ§e'ye ait olan bu tac neredeyse bir yÃ¼zyÄ±l sonra ilk kez gÃ¼n Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±na Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Hem de Kate'in baÅŸÄ±nda.

ÃœRDÃœN'DEKÄ° DÃœÄžÃœNDE GÄ°YDÄ°ÄžÄ° ELBÄ°SE ÃœZERÄ°NDE:Â Kate geÃ§en yÄ±l aralÄ±k ayÄ±nda Buckingham SarayÄ±'ndaki diplomatik davette yine en Ã¼nlÃ¼ ve en Ã§ok kullandÄ±ÄŸÄ± tacÄ± olan Cambridge AÅŸÄ±klar dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ile buluÅŸtu. Ãœzerinde de birkaÃ§ ay Ã¶nce ÃœrdÃ¼n Veliaht Prensi HÃ¼seyin ile Prenses Rajwa'nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde giydiÄŸi aynÄ± pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± elbise vardÄ±.

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