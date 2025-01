Düğünden 10 yıl sonra ilk bebek geliyor... Güzel oyuncunun ne zaman doğum yapacağı bilmeceye döndü

Haberin Devamı

Şimdi de bebeğin doğum zamanı ünlü çiftin takipçilerini merakta bırakan bir bilmeceye dönüştü.

Evlenmelerinden 10 yıl sonra gelen hamilelik duyurusuyla herkesi şaşırtan ünlü çiftin yakın çevresine göre bebek önümüzdeki mayıs ayında dünyaya gelecek.

Ama diğer yanda da ünlü çiftin aslında birkaç hafta içinde ilk bebeklerini kucaklarına alacağı söylentileri var.

KARNI BURNUNDA POZUYLA HERKESİ ŞAŞIRTTI

Bu ünlü çift, TV ekranlarının yıldızlarından Michelle Keegan ile Mark Wright.

İkisi de 37 yaşında olan Keegan ile Wright, 10 yıl önce evlendi. O zamandan bu yana da bebek konusunda net bir karar veremediler.

Sonunda 2024'ün bitmesine birkaç gün kala sosyal medyadan paylaştıkları fotoğrafla herkesi şaşırttı ünlü çift.

Bir bebekleri olacaktı. Üstelik Keegan'ın karnının boyutuna bakılırsa hamilelik de epey ilerlemişti.

Michelle Keegan ve Mark Wright o paylaşımda "2025 yılı bizim için özel olacak" mesajı eşliğinde mutlu haberi verdi.

Daha o sıralarda Michelle ile Mark'ın bebeğinin mayıs ayında dünyaya geleceği konuşuluyordu.

DOĞUMA HAFTALAR KALDIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Fakat son birkaç gündür ortada dolaşan farklı söylentiler var.

Buna göre Michelle Keegan'ın doğum yapmasına haftalar kaldı. Bunu ileri sürenler de yıldızın rol aldığı Brassic adlı yapımın setine dönmesini kanıt gösteriyor.

Her ne kadar diğer ekip arkadaşları mayıs ayına kadar çalışmayı sürdürecek olsa da Michelle Keegan'ın setteki işlerini üç hafta içinde tamamlaması gerekiyor.

Sonra da belirtilenlere göre doğum iznine ayrılacak.

İşte bu durum da güzel yıldızın doğum için mayıs ayına kadar beklemeyeceği, önümüzdeki ay büyük olasılıkla bebeğini dünyaya getireceği söylentilerine yol açtı.

SON HAZIRLIKLARI TAMAMLAYACAKLAR

Fakat çiftin bir arkadaşı da Michelle ve Mark'ın 10 yıl sonra kavuşacakları bebekleri için her şeyin mükemmel olmasını istiyor. Bu yüzden de onun dünyaya gelmesinden aylar önce hazırlıklarını tamamlamak için de kamera karşısındaki işlerini bitirmeye çalışıyorlar.

Michelle Keegan ile Mark Wright, ilk olarak X Factor adlı yarışmanın kamera arkasında tanıştılar. 2015 yılında da evlendiler.

İlk kez anne olmaya hazırlanan Michelle Keegan, altı yıl boyunca İngiltere'nin en çok izlenen yapımlarından biri olan Coronation Street'te rol aldı.

Mark Wright ise yine çok izlenen The Only Way Is Essex adlı yapım ile adını duyurdu. Sonra da Strictly Come Dancing adlı yarışmada görev aldı.

