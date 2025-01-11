İhanetin kanıtını görünce rahatladı... Dost bildikleri bile yalan söylemiş... Canı çok yandı ama haklı çıktı

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İlk anda tezat gibi görünse de gerçek böyle.Çünkü insan ancak kabusuyla yüzleşip acısını sonuna kadar yaşadıktan sonra yoluna devam edebilir.

Tıpkı bir zamanlar ünlü oyuncu Hugh Jackman ile evli olan Deborra Lee Furness gibi...

Jackman ile tam 27 yıl süren evliliği, 2023'ün sonlarında biten Furness, içini kemiren şüphenin gerçek olduğunu gördü, en büyük kabusuyla yüzleşti... Ama dostlarının söylediğine göre artık rahatlamış hissediyor.

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69 yaşındaki Deborra Lee Furness'in en büyük kabusunun ne olduğunu birçok kişi tahmin edecektir zaten. Furness, kocası Hugh Jackman'ın, The Music Man adlı tiyatro oyunundaki rol arkadaşı Sutton Foster ile kendisini aldattığından şüpheleniyordu.

Hem de bu öyle birkaç günlük bir şüphe değildi bu, yıllarca sürdü.

Çünkü Jackman ile Foster, müzikalin hazırlık çalışmalarına 2020 yılında başlamıştı. Eser de 2021 ile 2023 arasında Broadway'de perde açtı. İşte o kadar uzun süre boyunca, kocası Hugh Jackman tarafından aldatıldığı şüphesi Deborre Lee Furness'in içini kemirip durdu.

Üstelik o işkence gibi geçen sürede kocası başta olmak üzere en yakınları onun şüphelerinin doğru olduğunu ima bile etmedi.

DOST BİLDİKLERİ BİLE GERÇEĞİ GİZLEDİ

Zaten söylenenlere göre aldatıldığı ortaya çıktıktan sonra herkesin bu konuda sessiz kalmasına üzüldü en çok Deborra Lee Furnes..

Ama sonuç olarak herkesin çok iyi bildiği bu gizli aşk, görsel kanıtıyla birlikte ortaya çıktı. 56 yaşındaki Hugh Jackman ile 49 yaşındaki Sutton Foster, bu hafta içinde Los Angeles'ta bir akşam yemeğinden çıkışta el ele görüntülendi.

Belli ki artık aşklarını saklamanın değil gözler önüne sermenin zamanının geldiğini düşünüyorlardı. O fotoğraflarla birlikte de Jackman'ın 27 yıllık eski karısı şüphelerinin gerçekliğini kendi gözleriyle gördü.

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ÜZÜNTÜDEN DAHA ÇOK RAHATLAMA HİSSETTİ

Yakın çevresinin söylediğine göre eski kocası Jackman ile Foster'ın aşkını kanıtlayan fotoğrafların ortaya çıkması Deborra Lee Furness'i üzdü üzmesine ama daha çok rahatlamasına yol açtı.

Onların söylediğine göre aylarca içini kemiren şüpheyle boğuştuktan sonra en büyük kabusuyla yüzleşti. Üstelik korkularının haklı ve doğru olduğuna da gördü. Yakın çevresi "Deborra- Lee artık yoluna devam etmeye hazır. Dürüst olmak gerekirse rahatlamış görünüyor" diyerek son durumunu anlattı.

Deborra-Lee Furness'in bu olup bitene bu kadar üzülmesinin tek nedeni kocasının ihaneti değil.

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Yine Furness'e yakın kaynaklar durumu şöyle özetledi: "O şüpheleriyle boğuşurken, Deborra'ya bunların hiçbirinin doğru olmadığı söylendi. Üstelik bunu söyleyenler de yakın arkadaşlarıydı."

Yine de içinden bir ses Deborra- Lee Furness'e şüphelerinin haklı olduğunu söyledi yıllar boyu.

Bir kaynak bu konuda "Deborra sezgilerine güvendi ve onlar da doğruydu. Korkularının ve şüphelerinin teyidini alıp rahatladı. Artık hayatının bu bölümünü kapatıp yoluna devam edebilir" dedi.

Belirtilenlere göre Deborra- Lee Furness'in eski kocası Hugh Jackman ve onun yeni sevgilisi Sutton Foster'a ise söyleyecek hiçbir şeyi yok.

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ONA 'VURULDUĞUNU' FARK ETTİ

Her ikisi de Avustralyalı olan Hugh Jackman ve Deborra Lee Furness, 1995 yılında birlikte çalıştıkları bir dizinin setinde tanıştılar.

Avustralya Televizyonu için çekilen dizide Jackman oyuncu olarak yer alıyordu. Aynı dizide Furness de yapımcı ve oyuncu olarak görev yapıyordu.

İşte Corelli adlı dizinin setinde başladı onların öyküsü. Jackman, daha ilk görüşte Deborra Lee Furness'ten etkilendi.

Sadece iki hafta sonra bu duygunun sadece hoşlanma olmadığını fark etti: Hugh Jackman, Deborra Lee Furness'e "vurulmuştu."

ONA DUYGULARINI AÇMAK İÇİN DÖRT HAFTA BEKLEDİ

Hugh Jackman ile Deborra Lee Furness, kısa zamanda arkadaş oldular. Jackman'ın bu güzel kadına "açılması" için ise dört hafta geçmesi gerekti.

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Çünkü bunun için cesaret toplamak zorunda hissediyordu kendini. Bu arada tanıştıkları dönemde Jackman 26 yaşındaydı, Furness ise 40 yaşındaydı.

Jackman, Deborra Lee Furness'e aşkını ilan etmek için bekledikten sonra bir karar verdi. Birkaç arkadaşıyla birlikte onu da bir akşam yemeğine çağırdı. Sonra sıra tatlıya geldiğinde "Mutfağa gelip bana yardım eder misin" ricasında bulundu.

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AŞKINI MUTFAKTA İLAN ETTİ

Orada yalnız kaldıklarında Jackman, Furness'e ona aşık olduğunu söyledi. Şanslıydı ki Furness'in de ona karşı duyguları vardı. Yani o da Jackman'a aşık olmuştu.

Deborra Lee Furness, bu ilk itirafla ilgili olarak daha sonra çarpıcı bir açıklama yapmıştı. Aslında o gece ünlü Rolling Stones grubunun solisti Mick Jagger ile küçük bir gezintiye çıkacaktı, ama Hugh Jackman uğruna bundan vazgeçmişti.

Bu arada Furness, Hugh Jackman'a aşık olarak başka bir kararını da rafa kaldırmıştı. 40 yaşında bir kadındı ve 30 yaşın altında erkeklerle romantik ilişkiye girmeyeceğine dair kendi kendine söz vermişti. Ama bu sözünü tutamadı.

DÖRT AYLIK FLÖRTÜN ARDINDAN EVLİLİK TEKLİFİ: Sadece dört aydır flört ediyorlardı ki Jackman, Furness'e evlenme teklif etti. Aktör o sırada sevgilisine kendi tasarladığı bir yüzüğü hediye etti. Çift, 11 Nisan 1996'da Melbourne'de evlendi. Nikah yüzüklerinin içinde ise Sanskritçe bir cümle yazılı: 'Birliğimizi daha büyük bir kaynağa adadık."





ÇOK UĞRAŞTILAR AMA BİYOLOJİK ÇOCUKLARI OLMADI

Elbette Hugh Jackman ile Deborra Lee Furness'in evlilikleri her zaman güllük gülistanlık değil. Onların da zor zamanları oldu. Çift, evlenir evlenmez çocuk sahibi olmak istedi.

Ancak Furness 40 yaşında olduğu için bu konuda işler o kadar da istedikleri gibi gelişmedi. Bir düşük yaptı Deborra Lee Furness, sonra tüp bebek tedavisi olumsuz sonuçlandı.

Sonunda evlat edinmeye karar verdiler. Biyolojik çocuk sahibi olma şansları bulunmayan çift, Oscar adını verdikleri bir erkek çocuğu evlat edindiler.

Bu konudaki yaraları zaman içinde iyileşti. 2005 yılında ise Ava Eliot adını verdikleri bir kız çocuğunu evlat edinerek ailelerini genişlettiler.