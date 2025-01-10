İki çocuk oyuncu yıllar sonra evlendi... 10 yaşındayken tanışmışlardı

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Ama az sonra anlatacağımız aşk ve evlilik öyküsü bunlardan biraz farklı.

Geçtiğimiz hafta, aşklarını evlilikle taçlandıran genç çift de rol aldıkları bir filmin setinde tanıştı. Farkları ise ikisinin de o sırada 10 yaşında olması. Filmde rol aldıklarında çocuk oyuncu olan ikili, tam 22 yıl sonra bu kez iki yetişkin olarak hayatlarını birleştirdi ve yuvalarını kurdu.

İKİ ÇOCUK OYUNCU OLARAK TANIŞMIŞLARDI

Bu ilginç öykünün kahramanları 2003 yapımı School of Rock adlı filmde tecrübeli oyuncu Jack Black ile birlikte roL alan Caitlin Hale ile Angelo Massagli.

Black'in, ilkokul öğrencilerinden oluşan bir müzik grubu kurmaya çalışan yoksul bir müzik sevdalısını canlandırdığı filmde birlikte kamera karşısına geçtiklerinde her ikisi de 10 yaşındaydı.

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O filmde Caitlin Hale "Blondie" karakterini canlandırıyordu. Angelo Massagli ile "Frankie" adlı karaktere hayat veriyordu.

ÖNCE KOMŞU SONRA SEVGİLİ OLDULAR

Şu anda 32 yaşında olan Massagli ile 33 yaşındaki Hale, o filmin çekimlerinden sonra yıllar boyunca görüşmediler.

Sonra kader onları beklenmedik bir şekilde bir araya getirdi. Hale, Florida'ya taşındı. Komşu evlerden birinde de Massagli yaşıyordu.

Anılarını konuşurken başlayan yakınlaşmaları aşka dönüştü. O sırada takvimler 2016 yılını gösteriyordu. 2021 yılına kadar birlikte olduklarını kamuoyunun meraklı gözlerinden sakladılar.

En sonunda sosyal medya takipçileri bir paylaşımdan onların arasındaki romantik ilişkiyi fark etti.

DAHA SEÇMELERDE ONDAN ETKİLENMİŞ

Tabii bir de işin başka bir yanı var. Massagli, aslında 10 yaşındayken School of Rock adlı filmin oyuncu seçmeleri sırasında o çocuk aklıyla Caitlin Hale'den nasıl etkilendiğini yıllar sora itiraf etmişti.

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"Oraya gittim ve yanımda sarışın küçük bir kız vardı. Önce o çağrıldı ve şarkı söylemeye başladı. Sanki binanın çatısını yerinden oynattı. Muhteşemdi" diye anlattı o onları Massagli.

O sırada aklından geçen düşünceyi de şöyle özetledi Massagli: "Şöyle düşündüm... Bu kız bambaşka bir şey."

BİRİ AVUKAT OLDU DİĞERİ ULTRASON TEKNİSYENİ: Her ne kadar ikisi de School of Rock adlı filmle hatırlansa da Caitlin ve Angelo da kariyerlerine sinema ya da TV dünyasında devam etmedi. Massagli bir avukat odu. Hale ise kadın hastalıkları ve doğum ultrason teknisyeni.





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School of Rock filminin kadrosu iki gencin düğününde yıllar sonra yeniden bir araya geldi.