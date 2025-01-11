ÃœnlÃ¼ oyuncunun bÃ¼yÃ¼k piÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±... KeÅŸke genÃ§likte anneme isyan edip daha Ã§ok aÅŸk yaÅŸasaydÄ±m

Haberin DevamÄ±

Kendi hayali yarÄ±m kalan annesinin isteÄŸi ve desteÄŸiyle oyuncu oldu.

DiÄŸer yandan Ã¶ylesine eÅŸsiz bir gÃ¼zelliÄŸi vardÄ± ki annesi bunca Ä±srar etmese bile ya sinema ya da moda dÃ¼nyasÄ± onu mutlaka keÅŸfedip kamera karÅŸÄ±sÄ±na Ã§ekerdi zaten.

Daha Ã§ocuk yaÅŸta tartÄ±ÅŸmalarÄ± hala sÃ¼ren bir filmle bir anda yÄ±ldÄ±z oldu. Sonra ardÄ± ardÄ±na dÃ¶nemine damgasÄ±nÄ± vuran filmlerde rol aldÄ±... 1980'li yÄ±llarda artÄ±k Hollywood'un en parlak yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biriydi.

Â

Onunla ilgili en Ã§ok merak edilen ayrÄ±ntÄ± ise Ã¶zel hayatÄ± oldu... Erkeklerle iliÅŸkileri, bu konudaki ilk adÄ±mlarÄ±nÄ± ne zaman attÄ±ÄŸÄ± hep magazin basÄ±nÄ±nÄ±n manÅŸetlerinde yer aldÄ±.

Haberin DevamÄ±

BaÅŸarÄ±sÄ±z bir evliliÄŸin ardÄ±ndan ikinci ÅŸansÄ±nda mutluluÄŸu yakaladÄ±. ArtÄ±k iyi bir kocasÄ± ve iki tane gÃ¼zel kÄ±zÄ± var.

Åžimdi geriye dÃ¶nÃ¼p baktÄ±ÄŸÄ±nda Ã¶zel hayatÄ±yla ilgili en Ã§ok hissettiÄŸi duygu genÃ§lik yÄ±llarÄ±yla ilgili piÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±. BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n ardÄ±ndan Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z aklÄ±ndan geÃ§enleri satÄ±rlara dÃ¶ktÃ¼...

Kendi geÃ§miÅŸinden yola Ã§Ä±karak iki kÄ±zÄ±na verdiÄŸi Ã¶ÄŸÃ¼tleri anlattÄ±.

AÅžKINI Ã–ZGÃœRCE YAÅžAMAK Ä°Ã‡Ä°N 22 YAÅžINA KADAR BEKLEDÄ°Â

Bu sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸimiz Ã¼nlÃ¼, 1980'li ve 1990'lÄ± yÄ±llara damgasÄ±nÄ± vuran Brooke Shields.

BugÃ¼n 59 yaÅŸÄ±nda, ikinci kocasÄ± Chris Henchy ile uzun ve mutlu bir evliliÄŸi var. Bu sayede artÄ±k yetiÅŸkin olan iki gÃ¼zel kÄ±zÄ±n da annesi.

Brooke Shields, Ä°ngiliz Daily Mail gazetesi iÃ§in kaleme aldÄ±ÄŸÄ± bir makalede geÃ§miÅŸ yÄ±llarÄ±nÄ±, eski evliliÄŸini, Ã¶zel hayatÄ±yla ilgili piÅŸmanlÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Brooke Shields, en parlak dÃ¶neminde en Ã§ok aÅŸk hayatÄ±yla gÃ¼ndeme geliyordu. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã§evrede kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k yaÅŸta baÅŸlayan Ã¶zel hayat ile ilgili deneyimleri o biraz daha ileri bir yaÅŸta yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±.

Bu konuya yazdÄ±ÄŸÄ± makalede de deÄŸindi Shields.

AÅŸk hayatÄ±yla ilgili ilk deneyimini 22 yaÅŸÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. O kiÅŸi de Ã¼niversitede tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sevgilisiydi.

Haberin DevamÄ±

BÃœTÃœN DÃœNYANIN AÄžIRLIÄžI OMUZLARIMA YÃœKLENMÄ°ÅžTÄ°

Bu konuda neden bu kadar beklediÄŸini de ÅŸÃ¶yle anlattÄ± yÄ±ldÄ±z: "Bu kadar uzun sÃ¼re bekledim. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± omuzlarÄ±mda hissediyordum. Sadece mecazi anlamda deÄŸil... GerÃ§ekten bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya beni izliyordu."

Brooke Shields, bir kez aÅŸÄ±k olduktan sonra da onu kaybetmemek iÃ§in elinden geleni yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. AyrÄ±ca o dÃ¶nemdeki sevgilisine Ã§ok aÅŸÄ±ktÄ±.

En Ã§ok istediÄŸi ÅŸey de bunca aÅŸÄ±k olduÄŸu ilk sevgilisiyle kaygÄ±sÄ±zca ve Ã¶zgÃ¼rce bunu yaÅŸamaktÄ±. Ama bu olmadÄ±.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ baÅŸta annesi Teri olmak Ã¼zere hayranlarÄ± ve onu uzaktan takip eden milyonlarca kiÅŸinin etkisini, baskÄ±sÄ±nÄ± Ã¼zerinde hissediyordu.

Haberin DevamÄ±

Ãœniversite aÅŸkÄ±yla yaÅŸadÄ±klarÄ±ndan sonra neler olduÄŸunu ÅŸÃ¶yle anlattÄ± Shields "Aptalca bir suÃ§luluk duygusu iÃ§inde anneme gidip sevgilimle birlikte olduÄŸumu sÃ¶yledim. Annem o andan sonra ne zaman alkol baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±na teslim olsa bu konuyu gÃ¼ndeme getirip benimle alay etti."

Annesinin bÃ¶yle davranmasÄ±nÄ±n nedeni ise kÄ±zÄ±na olan baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve ona hakim olma isteÄŸiydi.

Shields'in anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re eÄŸer bir sevgilisi olursa bu annesinin onu kaybedeceÄŸi anlamÄ±na geliyordu. Tabii ki o dÃ¶nemde Brooke Shields, annesinin sÃ¶zÃ¼nden Ã§Ä±kmadÄ±.

Åžimdi geriye dÃ¶nÃ¼p baktÄ±ÄŸÄ±nda bundan bÃ¼yÃ¼k bir piÅŸmanlÄ±k duyuyor.

Haberin DevamÄ±

Bu konuyu da ÅŸÃ¶yle satÄ±rlara dÃ¶ktÃ¼ makalesinde: "KeÅŸke aÅŸkÄ±mla ilgili iÃ§imden gelen duygularÄ±n beni ele geÃ§irmesine izin verseydim. Ama ne yazÄ±k ki bunu asla baÅŸaramadÄ±m."

'KEÅžKE GENÃ‡LÄ°ÄžÄ°MDE DAHA Ã‡OK AÅžK OLSAYDI'

Brooke Shields, Chris Henchy ile evliliÄŸinden 21 yaÅŸÄ±nda Rowan Frances, 18 yaÅŸÄ±nda Grier Hammond adÄ±nda iki kÄ±z Ã§ocuk annesi.

Makalesinde anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re kÄ±zlarÄ±nÄ± hayata hazÄ±rlarken zorunlu olarak kendi geÃ§miÅŸiyle, onlarÄ±n yaÅŸÄ±nda olduÄŸu dÃ¶nemleriyle yÃ¼zleÅŸiyor.

Ä°ÅŸte bu durumdan ona kalan ise bir tÃ¼r piÅŸmanlÄ±k.

Bunu da "Neden bÃ¶yle yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± sormak zorundaydÄ±m kendime. Neden bu kadar iyi bir kÄ±z oldum, neden bu kadar Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼ydÃ¼m. DÃ¼rÃ¼st olmak gerekirse bu benim iÃ§in bir gurur kaynaÄŸÄ± deÄŸil. KeÅŸke geÃ§miÅŸim daha farklÄ± olsaydÄ±. Daha fazla isyan ve daha fazla erkek arkadaÅŸ" satÄ±rlarÄ±yla ifade etti.

Haberin DevamÄ±

SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Brooke Shields ÅŸimdi genÃ§liklerinin en parlak dÃ¶nemini yaÅŸayan iki kÄ±zÄ±nÄ±, hayatÄ± deneyimlemek iÃ§in cesaretlendirmek zorunda hissediyor kendini.

SÄ±rf kendisi gibi ileride geÃ§miÅŸlerine yÃ¶nelik piÅŸmanlÄ±klarÄ± ve eksiklikleri olmasÄ±n diye....

KONTROLCÃœ ANNEDEN SONRA KONTROLCÃœ KOCA

KÄ±zlarÄ±na bu konuda neler sÃ¶ylediÄŸini de yazdÄ± Shields "EÄŸer karÅŸÄ±lÄ±klÄ± saygÄ± ve sevginin olduÄŸu bir iliÅŸki iÃ§indeyseniz, bunun keyfini Ã§Ä±karÄ±n. Ben genÃ§liÄŸimde bÃ¶yle bir ÅŸeye sahip olamadÄ±m... KeÅŸke olabilseydim."

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Brooke Shields, genÃ§lik yÄ±llarÄ±nÄ± gerÃ§ekten de annesinin isteklerine boyun eÄŸerek tam da onun istediÄŸi gibi bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu olarak geÃ§irdi.

Makalesinde belirttiÄŸine gÃ¶re annesi Teri hayatÄ±nÄ±n her alanÄ±nÄ± kontrol ediyordu. Ä°lk kocasÄ± Andre Agassi de annesinden farklÄ± davranmadÄ±.

Ã–zetle annesinin kontrolÃ¼nden kurtulup bu kez kocasÄ±nÄ±n kontrolÃ¼ne girmiÅŸti Shields.

Yine de sonradan itiraf ettiÄŸine gÃ¶re bu evlilik, kendi kiÅŸiliÄŸini bulmasÄ±na ve isteklerine kulak vermesine de olanak saÄŸladÄ± aynÄ± zamanda.

Shields ilk evliliÄŸini dÃ¶nemin tenis yÄ±ldÄ±zÄ± Andre Agassi ile yaptÄ±. Ãœstelik annesi hiÃ§ istememesine raÄŸmen evlendi onunla. Ama 1997'de baÅŸlayan bu evlilik iki yÄ±l sonra bitti.Â Â

ARADIÄžI HER ÅžEYÄ° Ä°KÄ°NCÄ° EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NDE BULDUÂ

Zaten kÄ±sa bir evlilik yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ilk kocasÄ±, dÃ¶nemin tenis yÄ±ldÄ±zÄ± Andre Agassi ile annesini karÅŸÄ±sÄ±na alarak evlendi. O sÄ±rada istediÄŸi tek ÅŸey kendisinden daha Ã¼nlÃ¼, daha fazla ilgi Ã§eken, hatta yanÄ±nda gÃ¶lgede kalacaÄŸÄ± biriyle birlikte olmaktÄ±.

Sonradan anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Agassi ile boÅŸanÄ±rken de annesine karÅŸÄ± kendi kiÅŸiliÄŸini ve artÄ±k bir yetiÅŸkin olduÄŸunu ispatlamak istedi Shields.

GÃ¼zel oyuncu, Chris Hency ile ikinci evliliÄŸini yaptÄ±ktan 11 yÄ±l sonra yani 2012'de annesi Teri'yi kaybetti. Her ne kadar Ã¶lÃ¼nceye kadar menajerliÄŸini sÃ¼rdÃ¼ren Teri'nin Ã¼zerindeki baskÄ±sÄ±nÄ± ifade etse de sÃ¶zÃ¼n bir noktasÄ±nda annesinin kendisi iÃ§in en iyi olanÄ± istediÄŸini sÃ¶yleyerek yine de onu savunuyor gÃ¼zel oyuncu.

Brooke Shields'Ä±n bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Rowan Francis, Ã¼niversitede gazetecilik eÄŸitimi gÃ¶rÃ¼yor.





KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Rowan Grier ise modellik yapÄ±yor. En bÃ¼yÃ¼k destekÃ§isi ve yol gÃ¶stereni de annesi Brooke Shields.Â





Bebekken bir ÅŸampuan reklamÄ±nda oynayan Shields, ilk bÃ¼yÃ¼k Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± Louis Malle imzalÄ± Pretty Baby adlÄ± filmle yaptÄ±. O sÄ±rada henÃ¼z 13 yaÅŸÄ±ndaydÄ±...Â Bu film, Shields'Ä±n yaÅŸamÄ±nÄ± konu alan aynÄ± adlÄ± bir belgesele de konu oldu. Bir hayat kadÄ±nÄ±nÄ±n kÄ±zÄ±nÄ± canlandÄ±ran Shields orada "BugÃ¼n olsa bu film Ã§ocuk tacizi sayÄ±lÄ±rdÄ±" diyerek Pretty Baby ile ilgili tartÄ±ÅŸmalarÄ± bir kez daha gÃ¼ndeme getirmiÅŸti.Â Filmde Shields, Susan Sarandon'Ä±n oynadÄ±ÄŸÄ± karakterin kÄ±zÄ±na hayat verdi.Â