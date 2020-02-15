Tayfun Erdoğan kimdir? İşte Survivor yarışmacısı Tayfun Erdoğan hakkında merak edilenler
Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmanın 2020 etabında dikkat çeken isimlerden biri de Tayfun Erdoğan. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emrah'ın oğlu olan ve bir dönem sık sık magazin basınına konu olan Tayfun Erdoğan, şimdilerde ise Survivor'da boy gösterecek. Peki, Tayfun Erdoğan kimdir?
Survivor 2020 yarışmacılardan Tayfun Erdoğan'ın kim olduğu, özel yaşamı ve kariyeri, televizyonseverlerce araştırılıyor. İşte, Tayfun Erdoğan hakkında merak edilenler...
Tayfun Erdoğan, 4 Kasım 1991 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğmuştur. Tayfun Erdoğan kendisini şöyle tanımlıyor;
Bursa Osmangazi 4 Kasım 1991 doğumluyum. İlkokul ve ortaokul Bisaş İlkögretim Okulunda okudum.
Bursaspor alt yapısında futbol hayatım geçti. Liseyi de Bursa Hasan Ali Yücel lisesinde okuyup mezun oldum.
Uludağ üniversitesi 2 yıllık İşletme Bölümünden mezunum. 29 yaşındayım Bursa'da yaşamaya devam ediyorum.
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