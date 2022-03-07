Survivor Yasin diskalifiye oldu mu? Acun Ilıcalı'dan sert tepki: Buranın başı benim!

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Survivor’da ödül oyunu heyecanının yaşandığı son bölümde; Yasin ve Hikmet arasındaki gerilim konuşuldu. Kampta Hikmet ile tartışan Yasin'in "Acun Ilıcalı bana racon kesemez" sözleri Ilıcalı'yı kızdırdı. Ada konseyinde Yasin'e sert uyarılarda bulunan ünlü televizyoncu, "Kurallara uymazsan seni buradan yollarım" dedi.

Survivor'da birleşme partisi için geri sayım başladı. Berkan, Elif, Anıl ve Nagihan birleşme partisini garantileyen isimler oldu. Dün akşam ekrana gelen bölümde yarışmacılar ödül oyununda karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen yarışı gönüllüler takımı kazandı.

'ACUN ILICALI BANA RACON KESEMEZ'

Acun Ilıcalı'nın "Bir daha bunun çok daha azısını bile yaparsan diskalifiye olacaksın" dediği Yasin, son olarak gönüllüler adasında Hikmet ile tartıştı.

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Hikmet'in oturduğu yeri kendinin temizlediğini dile getiren Yasin "Bizim burada anılarımız var, burayı kullanma' diyerek tepki gösterdi. Hikmet de Yasin'e 'bir aydır burada oturuyorum, neden yeni söylüyorsun' cevabını verdi.

Gergin anların yaşandığı Survivor'da Yasin, "Hikmet bak eğer racon kesersen, bana inat yaparsan durum çok farklı yerlere gider. Diskalifiye durumu var, sınırlarımı zorlama benim. Kralını dinlemem. Ben burada kendimi de yakarım seni de yakarım" dedi.

Bu tehditlere boyun eğmeyeceğini söyleyen Hikmet, "Elinden geleni yap. İşine bak beni gaza getiremezsin. Bu sokak ağızlarını bırak" dedi. Bunun üzerine; "Kralı gelse bana racon kesemez. Acun Ilıcalı da bana racon kesemez" tepkisini gösterdi.

'YANLIŞ ANLAŞILDIM'

Konseyde yarışmacılar için yapılan SMS oylamaları tamamlandı. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının bir arada olduğu konseyde Acun Ilıcalı, Yasin ve Hikmet'in yaşadığı tartışmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Hikmet'in adada kendisine ayrı bir alan yapmasından dolayı rahatsız olduğunu dile getiren Yasin'e "Sen bana 'Acun Ilıcalı bana racon kesemez' dedin mi" diye sordu.

Olayın yanlış anlaşıldığını ifade eden Yasin ise "Abi lütfen kişisel algılamayın lafın gelişiydi" dedi. Ilıcalı, daha önce Hikmet'e fiziksel temasta bulunduğu için diskalifiye etmekle uyardığı Yasin'e bu kez sert tepki gösterdi.

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ILICALI: KURALLARI DİNLEMEZSEN SENİ BURADAN YOLLARIM

Ilıcalı gönüllüler takımı yarışmacılarına söz hakkı vererek tartışmanın detaylarını öğrendi. Yasin'in "Acun Ilıcalı bana racon kesemez" sözü üzerine konuşan Ilıcalı, "Ben prodüksiyonu temsil ediyorum. Özel hayatta ise kimseye ters konuşmadım. Bazı yarışmacılarla dışarıda da samimiydim. Ancak Yasin sen kendine düşmanlar yaratan, problem odaklı, ileri geri konuşan, ağzından çıkanı kulağı duymayan enteresan bir tipsin. 'Bana kimse racon kesemez, Acun Ilıcalı da gelse kesemez' diyorsun. O racon kesmeden ne kastediyorsun bilmiyorum. Ama buranın başı benim. Kurallara uymazsan seni buradan yollarım. Benim adımı konuya karıştıramazsın. İhraç edilmene ramak kalmış ama hala cüretle aynı adamla tartışabiliyorsun. Ekip adına konuşuyorum, ihraç sebebi yok ama bu senin bu hareketlerini çekeceğimiz anlamına gelmiyor. Eğer kurallara uymazsan kralı gelse, seni buradan göndeririz" dedi.