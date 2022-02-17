Survivor'da ada konseyine Mert, Sude ve Nisa gerilimi damga vurdu! 'Bizi sal artık!'

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Ünlü isimlerin ve geçmiş sezonlarda hafızalara kazınan gönüllülerin yer aldığı Survivor All Star'da heyecan hız kesmiyor.

Yarışmanın dün akşam ekrana gelen bölümünde iki Ünlüler ve Gönüllüler ödül oyunu için parkura çıktı .

Haftalar süren hezimetten sonra kazanmaya başlayan Ünlüler takımı geleneği bozmadı ve 16-1'lik galibiyetin ardından ödüle kavuşan taraf oldular...

NİSA VE SUDE GERİLİMİ

Seramonide Mert, Sude'ye çiçek verdi ve Sevgililer Günü'nü kutladı. Mert'in jestine karşılık veren Sude Burcu çiçeği aldı ve Mert'in Sevgililer Gününü kutladı.

Mert'in bu hamlesi gönüllüler adasını karıştırdı. Nisa'dan Sude'ye "Daha havaalanında 'seni seviyorum' dedi. On saniye sonra senin yanına geldiyse eğer bu içimi yiyor anladın mı?" sözleriyle tepki geldi.

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Sude ise kendini "Sen bana gelip 'kendine değer vermeyen, kendine saygısı olmayan bir kadın' diyorsun. Bu çok ağır bir itham... Nisacığım bu çok özel bir konu! Sen benim neden devam ettiğimi bilemezsin. Daha önceden benim bu adamla 8-9 ay neler yaşadığımı bilemezsin ve şu an beni bununla yargılayamazsın. Bana çok büyük bir iyilik yaptınız ama benim ona olan hislerim çok güçlü" ifadeleriyle savundu.

MERT ÖCAL: ONLARI DİNLEME

Sude'nin mutsuzluğunu fark eden Mert, sevgilisine neler olduğunu sordu. Nisa ile Sude arasındaki gerilimi öğrenen Mert, sevgilisini "Onları dinleme" diyerek uyardı.

ADA KONSEYİNDE ORTAM GERİLDİ

Sude ve Nisa bir kez de ada konseyinde yüzleşti.

Sude "Mert'i burada tanımış olsam Nisa'ya hak verebilirdim ama benim bildiklerim var. Nisa bir tarafı korurken bir tarafı kırıdığını fark etmedi. Nisa'nın varlığı beni rahatsız etmiyor. Söylediği cümle benim kaldırabileceğim bir cümle değil. Kendi açımdan bu konuyu kapattım." dedi.

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Öfkesinden parkuru yumruklayan Nisa ise "Ben bundan sonra hiçbir şey demek istemiyorum. Benim hayatıma da yansıyan bir şey olduğu için tepki göstermek zorundaydım" dedi.

Söz alan Mert, Nisa'yı "Lütfen bo konudan, benden ve Sude'den uzaklaş. Sal bizi ya! Senin özel hayatınla ilgili kimseye bir şey bahsetmiyoruz." dedi.

ŞAŞIRTAN PAYLAŞIM

Nisa Bölüknbaşı'nın yakın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu, çok konuşulacak bir fotoğraf paylaştı. Nisa'ya sarıldığı fotoğrafı yayınlayan Şakalakoğlu'nun paylaşımı 'arkadaşının desteğine karşılık verdi' şeklinde yorumlandı.

NE OLMUŞTU

İddiaya göre Mert ve Sude arasında yarışmadan önce bir yakınlaşma oldu. Bir süredir aşk yaşayan ikili bu ilişkiyi gizli tutmayı tercih etti. Evrim'in oyun alanında Sude ve Mert'e 'aranız da bir şey mi var' diye sorması gerçekleri ortaya çıkardı.

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Mert ve Sude'nin aşk yaşadığını öğrenen Ogeday, Sude'yi 'Mert'ten uzak dur' sözleriyle uyardı. Daha sonra Nisa, Sude'ye Mert'in dışarıda bir ilişkisi olduğunu söyleyip ihaneti ortaya çıkardı.

MERT'İN SEVGİLİSİ MAKBULE ŞAKALAKOĞLU MU?

Survivor'daki 'ihanet' sosyal medyayı salladı. Adada yaşananlar 'Mert'in sevgilisi kim?' sorularına neden oldu. İddiaya göre Mert, uzun zamandır Makbule Şakalakoğlu ile birlikte. Survivor 2020'de yarışan Makbule Şakalakoğlu ve Nisa Bölükbaşı yakın arkadaş. Bu birlikteliği bilen Nisa, Sude'yi uyardı. Yayınlanan görüntülerin ardından Makbule Şakalakoğlu sosyal medya hesabından Mert Öcal'ı takip etmeyi bıraktı. Birlikte yer aldıkları fotoğrafları da kaldıran Şakalakoğlu, ihanetle yıkıldı.

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Makbule Şakalakoğlu, Mert Öcal eleme potasına gidince sevenlerinden oy istemişti. Yaşanan gelişmelerin ardından Şakalakoğlu paylaşımlarını sildi.





Mert Öcal ve Sude Burcu'nun yaz aylarında birlikte tatil yaptığı iddia edildi. İkilinin aynı dönem paylaştıkları fotoğraflar aşkın kanıtı olarak gösterildi.

ACUN ILICALI: BU DURUM BENİ İLGİLENDİRMİYOR

Ada konseyinde Batuhan, takımdan birinin erzaklarını çaldığını ve bu kişinin bulunmasını istediğini söyledi. Acun Ilıcalı ise "Bu konu beni ilgilendirmiyor, aranızda çözeceksiniz" diyerek Batuhan'ı tersledi.

ADAYA EZGİ VEDA ETTİ

Yapılan oylama sonucunda adaya veda eden isim belli oldu. En az oyu alan Gönüllüler takımından Ezgi'nin Survivor macerası bitti.

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