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Survivor All Star'da Hikmet ve Yunus Emre kavgasının perde arkası yayınlandı! İşte yaşananlar...

#Survivor All Star#Hikmet#Yunus Emre
Survivor All Starda Hikmet ve Yunus Emre kavgasının perde arkası yayınlandı İşte yaşananlar...

Ünlüler ve Gönüllüler'in açlık ve adadaki zor şartlar altında şampiyonluk için kıyasıya mücadele ettiği Survivor All Star'da sular durulmuyor. Yarışmanın dün akşam ekrana gelen bölümünde iki takım ödül oyunu için parkura çıktı. Mücadelenin kazananı Ünlüler oldu. Günler sonra ödüle kavuşan Ünlüler'in sevinç çığlıkları adayı inletti.

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FURKAN KANLAR İÇİNDE KALDI

Erkekler arasındaki mücadelenin ikinci turunda Ogeday ve Furkan parkura çıktı. Mekanizmanın azizliğine uğrayan Furkan bir anda kanlar içinde kaldı. Kaşı açılan Furkan'a ilk müdahale rakibi Ogeday'dan geldi. Furkan Kızılay ardından dikiş atılmak üzee hastaneye götürüldü.

Survivor All Starda Hikmet ve Yunus Emre kavgasının perde arkası yayınlandı İşte yaşananlar...

KAVGANIN PERDE ARKASINDA NELER OLDU

Gönüllüler takımındaki Hikmet ve Yunus Emre'nin kavgası ada konseyinin ana konusu oldu. Görüntüleri defalarca izlediğini söyleyen Acun Ilıcalı, İki tarafı da sert bir dille uyardı.

Ilıcalı, konsey sırasında Hikmet ile tartışan Yunus Emre'ye "Söylediğin cümleler, kelimeler kabul edilebilir değil. Onun dışında fevri hareketlerin de kabul edilebilir değil. İhraç ettiğimiz yarışmacı da çok biliyorsun Survivor'da" dedi.

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Acun Ilıcalı, Hikmet'e 1; Yunus Emre'ye ise 2 ödülden faydalanmama cezası verdi.

Survivor All Starda Hikmet ve Yunus Emre kavgasının perde arkası yayınlandı İşte yaşananlar...

'TASVİP ETMEDİĞİMİZ GÖRÜNTÜLER'

Ilıcalı, RTÜK kuralları gereği Yunus Emre ve Hikmet arasındaki fiziki müdahalenin televizyonda yayınlanamadığını söyledi. Ünlü sunucu 'Kurallar gereği bunu yayınlayamıyoruz ama Survivor izleyicisinin de bilmeye hakkı var. O sebeple tasvip etmediğimiz görüntüleri dijitalde yayınlamaya karara verdik' açıklamasını yaptı.

Survivor All Starda Hikmet ve Yunus Emre kavgasının perde arkası yayınlandı İşte yaşananlar...

EKİP MÜDAHALE ETMİŞ

Yunus Emre ve Hikmet arasındaki kavganın görüntüleri sosyal medyada da olay oldu. Birbirine giren ikiliyi yarışmacı arkadaşları ve Survivor ekibi araya girerek sakinleştirdi. Hikmet'in tişörtünün aldıuğı müdahale ile paramparça olması dikkatlerden kaçmadı.

Survivor All Starda Hikmet ve Yunus Emre kavgasının perde arkası yayınlandı İşte yaşananlar...

NE OLMUŞTU?

Salı akşamı yayınlanan bölümde Gönüllüler takmımında siniler bir anda gerildi. Sorularına yanıt bulamayan Yunus Emre, Ogeday ile tartıştı. Bu sırada araya giren Hikmet'in tartışmayı yatıştırma çabası Yunus Emre'nin tepkisini çekti.

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'Defalarca sesler yükseldi ama kimse kimseyi itmedi. Beni iterek sakinleştirmeye çalışıyorsun.' diyen Yunus Emre'yi karşı takımdan Atakan ve Adem sakinleştirdi.

Survivor All Starda Hikmet ve Yunus Emre kavgasının perde arkası yayınlandı İşte yaşananlar...

ELENEN İSİM BELLİ OLDU

Nefeslerin tutulduğu konseyde Acun Ilıcalı oy sonuçlarını gecenin sonunda açıkladı. Halktan gelen oylamaya göre en az SMS oyunu alarak adaya veda eden isim bu hafta Furkan oldu.
Furkan'a övgüler yağdıran Acun Ilıcalı gelecek sezonda yapılacak All Star'da kadroya çağırılarak ilk yarışmacı olma sözü verdi. Furkan Kızılay'ın vedası konseyde duygusal anlara neden oldu.

Survivor All Starda Hikmet ve Yunus Emre kavgasının perde arkası yayınlandı İşte yaşananlar...

 

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#Survivor All Star#Hikmet#Yunus Emre

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