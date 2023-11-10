Robert De Niro eski asistanının açtığı davayı kaybetti… 1,2 milyon dolar tazminat ödeyecek

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80 yaşındaki Robert De Niro'nun yanında çalışan Graham Chase Robinson adındaki eski asistanı ünlü aktörü taciz ve cinsiyet ayrımcılığıyla suçlamıştı. 12 milyon dolar gibi astronomik bir tazminat talep eden Robinson davayı 2019’da açmıştı.

New York'ta yapılan ve iki hafta süren duruşmalar sonuçlandı. ABD'li aktörün sahibi olduğu şirketin eski asistana yüklü bir tazminat ödemesine karar verildi. Graham Chase Robinson ünlü oyuncuyu mobbing’den cinsiyet ayrımcılığına ve duygusal şiddete kadar birçok şeyle suçluyordu.

Oscar ödüllü yıldız, dava sonucunda bu eylemlerden kişisel olarak sorumlu bulunmasa da sahip olduğu yapım şirketi Canal Productions’ın eski asistana yaklaşık 1,2 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi.

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Eski çalışanı Robert De Niro'nun onunla zorla fiziksel temasa geçtiğini iddia etmiş, çalışma koşullarının ağırlığını ve bunun mobbing’e varan hale geldiğini anlatmıştı. Bu ses getiren davada asistan efsane aktörün kendisine küfür ettiğini hatta cinsel içerikli konuşmalar yaptığını anlatmıştı.

Robert De Niro ise duruşmalar boyunca sinirli tavırlarıyla dikkat çekti. Hatta mahkeme salonunda sinirlerine hakim olamayıp Graham Chase Robinson’a bağırdı ve daha sonra hakimden özür dilemek zorunda kaldı.