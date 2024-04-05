Parkinson’la savaşan Michael J. Fox oyunculuğa dönüş sinyalini verdi: Tek bir şartım var

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Üstelik dürüst paylaşımları bir yana Michael J. Fox, Parkinson hastalığından muzdarip sayısız insana umut olmak için de yıllardır çalışıyor.

GENÇ YAŞINDA YAKALANDIĞI HASTALIK HAYATINI ALTÜST ETTİ AMA O HİÇ YILMADI

Kurduğu vakfa büyük paralar döken usta oyuncu bu sayede hastalığa belki de çare olabilecek, en azından hastaların sıkıntılarını azaltacak bilimsel gelişmelerin yaşanmasına da önayak olmuştu.

Geleceğe Dönüş filmleriyle kariyerinin zirvesine çıktığında bütün dünya Michael J. Fox’un ismini duymuştu. Genç yaşında başarı, şöhret ve servet sahibi olmuş üstelik hayallerinin aşkıyla evlenip yuvasını da kurmuştu.

Michael J. Fox 2022'de insanlığa sunduğu katkılardan dolayı onur Oscar'ı olarak da bilinen Jean Hersholt ödülünü Woody Harrelson'ın elinden almıştı

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Çoğunlukla daha ileri yaşlarda görülen Parkinson hastalığı onu genç yaşında yakaladı. Bir süre durumunu sakladı ancak sonra hastalığı konusunda insanları bilinçlendirmek için hep çalıştı.

62 yaşındaki yıldız oyuncu uzunca bir süre de hastalığına rağmen kamera karşısına geçmekten vazgeçmedi. Michael J. Fox için emeklilik kararı almak, çok sevdiği oyunculuktan vazgeçmek de hiç kolay olmadı.

4 YIL ÖNCE İSTEMESE DE EMEKLİ OLMUŞTU

Artık hastalığı iyice ilerleyen ve setlerde çok zorluk yaşamaya başlayan usta aktör 2020’de emekli olmaya karar verdiğini açıklamıştı. Bu kararı da artık Parkinson yüzünden konuşması giderek bozulduğu için almak zorunda kaldı.

Michael J. Fox, Geleceğe Dönüş filmindeki rol arkadaşı Christopher Lloyd ile sık sık festivallere, söyleşilere katılmayı ve hayranlarıyla buluşmayı da sürdürüyor

Fox emeklilik kararını "Her şeyin bir zamanı vardır ve benim günde 12 saat çalışma ve yedi sayfa diyalog ezberleme zamanım geride kaldı... İkinci bir emekliliğe giriyorum. Bu değişebilir, çünkü her şey değişir. Ama bu oyunculuk kariyerimin sonu olacaksa, öyle olsun" diyerek duyurmuştu.

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Michael J. Fox, Entertainment Tonight’a yaptığı açıklamada "Eğer birisi bana bir rol teklif ederse ve ben de bunu yaparsam ve iyi vakit geçirirsem, harika olur" diyerek emeklilik kararından vazgeçebileceğinin sinyallerini verdi.

OYUNCULUĞA DÖNMEK İÇİN TEK BİR ŞARTI VAR

Ancak usta aktör için bunu yapmanın önemli bir şartı var. Fox “Parkinson hastalığının 'gerçeklerini' içeren doğru bir rol” olursa yeniden setlere döneceğini söylüyor.

Usta aktör Tracy Pollan'la 1988'de evlenmişti, bu mutlu evlilik yıllardır süren bütün zorluklara rağmen hâlâ sağlam şekilde ayakta

Yıldız oyuncu “Eğer gerçeklerimi, zorluklarımı içine koyabileceğim bir şey çıkarsa ve bunu çözebilirsem oyunculuk yaparım” dedi ve hayranlarını sevindirdi.

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18 Şubat’ta sahneye çıktığı BAFTA ödül töreninde alkışlanan Michael J. Fox, geçen yıl merkezi sinir sisteminin dejeneratif bozukluğundan kaynaklanan Parkinson ile 33 yıllık mücadelesini anlatan belgeseli “Still: A Michael J. Fox Movie”yi yazmanın ve oynamanın çok eğlenceli olduğunu söylemiş ve büyük heyecan duyduğunu anlatmıştı.

Michael J. Fox, eşi ve dört çocuğuyla birlikte

Fox son olarak Michael Mankowski'nin Kanada tarihindeki en büyük orman yangını tahliyelerini konu alan 2021 yapımı kısa filmi Back Home Again'de Michael J. Bird'ü seslendirmişti.

MÜCADELEYİ BIRAKMADI, BAŞKALARINA DA UMUT OLDU

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Usta aktör 2000 yılında Michael J. Fox Vakfı'nı kurdu ve Parkinson araştırmaları, tedavi programları, klinik deneyler ve bir veri seti/biyosample kütüphanesi için tam 2 milyar dolar topladı. 80 yaşını göremeyeceğini söyleyen Fox "Bence önümüzdeki 10-15 yıl içinde, ister tedavi edilsin ister patolojik olarak önlensin, bir şekilde uygulanabilir bir çözüme sahip olacağız" diyor.

"Bunu takip eden soru ise şu: "Ben o zamana kadar buralarda olacak mıyım?" Bundan şüpheliyim. Ama sorun değil. Kişisel terimlerle düşünmüyorum. Sadece o anın yaşanacağını bilmek istiyorum. Ve bence o an çok yakın. Büyük, büyük cevaplar için… Ben orada olmasam da bu harika bir şey.”