‘Karım hastalığım yüzünden beni terk etseydi ona hiç kızmazdım’ demişti… 35 yıldır onun elini hiç bırakmadı

Geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında 1991 yılında 29 yaşındayken Parkinson teşhisi konulan 62 yaşındaki aktör, 35 yıllık eşi Tracey Pollan’ın sağlık mücadelesinde kendisine nasıl destek olduğunu anlattı. "Benim için harikaydı, onun için nasıl olduğunu bilmiyorum," dedi gülerek.

Michael J. Fox, Geleceğe Dönüş film serisiyle tüm dünyanın kalbine taht kurduğunda daha 20'li yaşlarının başındaydı... "Kanada'dan kalkıp gelmiş, çok çalışarak ve inanarak her şeyi başarabileceğine inanmış bir çocuktum" diye anlatıyor o günleri... Ama yakalandığı hastalık ona maalesef hayal ettiğinden çok başka bir hayat yaşatmış oldu

TAM HERKESİN HAYALLERİNDEKİ HAYATI YAŞARKEN TEDAVİSİ OLMAYAN BİR HASTALIĞA YAKALANDI

Michael J. Fox "Açıkçası Tracy'yi seviyorum ve o harika bir insan ve çok şey atlattı. Parkinson hastası olmamdan ya da Marty McFly olmamdan ayrı bir hayatı olduğunun farkındayım, o bir insan. Sanırım bu yüzden her şey yolunda gitti." sözlerini kullandı.

Tracy Pollan ve Michael J. Fox 1985’te Family Ties adındaki sitcom’da birlikte rol alırken tanıştılar. Tracy Pollan, dizide Michael J. Fox’un kız arkadaşını canlandırıyordu... Sette başlayan bu hikâye 1998'de evlilikle son buldu: Çift 35 yıldır hem zamana hem de usta aktörün hastalığına bir arada direniyorlar

Geleceğe Dönüş yıldızı, 63 yaşındaki Pollan'ın evlilik yeminine sadık kaldığını, ancak ilişkiyi bitirmeye karar vermesi halinde bunu anlayışla karşılayacağını da itiraf etti. “Evlenirken iyi günde kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta diyerek yemin etmiştik. O gerçekten bu yeminine sadık kaldı” diyen Fox, karısının bu zorlu hastalıktan sonra onu terk etmeye karar vermesini de anlayışla karşılayacağını söyledi.

"KARIM BENİ BU YÜZDEN TERK ETSE ONA KIZMAZDIM"

Efsane oyuncu karısıyla olan ilişkisini "Beni bu durumdan kurtarmayı ve benimle birlikte bu durumu atlatmayı başardı. Ve 35 yıldır da bunu yapıyor." diye tarif ederken "Bir otobüsün bize doğru hızla yaklaştığını ve bize çarpacağını biliyorduk ama ne kadar uzakta olduğunu ya da ne kadar hızlı gittiğini bilmiyorduk," diye ekledi. Michael J. Fox ve Tracey Pollan'ın tam dört çocuğu var... Kendisi de bir oyuncu olanTracey Pollan, kariyerini hiçe sayarak hem çocuklarını büyüttü hem de eşinin zorlu hastalık sürecinde onun en büyük destekçisi oldu

Fox, 35 yıldır devam eden sağlık mücadelesi boyunca çok zorlu dönemlerden geçti. Ve belki de bir başkasının kolayca yapacağı şeyi karısı Tracey Pollan’ın da yapabileceğini düşündü… "Herhangi bir zamanda ‘Ben gidiyorum, seni bırakıyorum’ demesi affedilebilirdi. Ama bunu asla yapmadı" diyen ünlü oyuncu eşinin vefasını bu sözlerle anlattı.

Yıldız oyuncu teşhis konduğu zamanı "Sadece daha kötüye gideceğini biliyordum. Teşhis kesindi ama ilerleme belirsizdi. Eşim Tracy bu süre boyunca yanımda olduğunu açıkça belirtti. Sonra her şeyi anlamlandırmaya çalışarak yedi yıllık bir inkâr sürecine girdim." diyerek anlatıyor

Mart ayında çift PEOPLE dergisine birbirlerini nasıl desteklemeye devam ettiklerini ve ilişkilerini nasıl beslediklerini anlatmışlardı. Tracey Pollan, ünlü Hollywood yıldızı kocasıyla, Parkinson hastalığının gölgesinde geçen evliliklerini "Bence birbirimizi gerçekten dinliyoruz, birbirimize ihtiyacımız olduğunda birbirimizin yanındayız" diye tarif etmişti. Tracy Pollan da Parkinson mücadelesinde oldukça zorlanmış... Pollan her zaman sağlam bir kale gibi eşinin arkasında dursa da korku dolu günleri ve gözyaşlarıyla dolu geceleri olduğunu saklamıyor

UZUN EVLİLİĞİN SIRRI: NE İHTİYAÇLARI VARSA ORADA OLMAK

Çift 1988 yılında nikah masasına oturdu ve tam dört çocukları oldu: 34 yaşındaki oğulları Sam Michael, 28 yaşındaki ikiz kızları Aquinnah Kathleen ve Schuyler Frances ile 21 yaşındaki kızları Esmé Annabelle. Michael J. Fox, bir yandan çocuklarını büyüten bir yandan da hastalığının en zorlu dönemlerinde ona destek olan eşi için "Tracy ailemize ihtiyacımız olan her şeyi veriyor. Ailemizdeki her iyi şey, yaptığımız her iyi şey ondan geliyor" diyor.

Michael J. Fox karısına duyduğu aşkı sık sık sosyal medyadan da dile getirmeyi ihmal etmiyor... Usta aktör eşinin doğum gününü kutlarken ona "Sevdiği insanlara sevgi yağdırır, onlara nasıl hissettiğini hep gösterir. Mutlu yıllar Tracy, sonsuza dek aşkım, en iyi arkadaşım ve dört muhteşem çocuğumuzun en güzel harika annesi. Seni seviyorum, seviyorum, seviyorum" diyerek seslenmişti. Fox kimi zaman Parkinson nedeniyle yürümekte zorlanıyor ve tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalıyor

"EN ZORU BELİRSİZLİK"

Usta oyuncu, Kasım 2022'de Jean Hersholt İnsani Yardım Ödülü'nü kabul ederken Parkinson hastalığıyla olan üzücü yolculuğunu "Bana çalışmak için sadece on yılım kaldığı söylendi. Bu çok kötüydü. Olan buydu" diye paylaşmıştı… Michael J. Fox, Parkinson teşhisinin en zor kısmının teşhisin kesinliği ve durumun belirsizliği ile boğuşmak olduğunu söylüyor.

Michael J. Fox, Parkinson’a yakalandıktan sonra kesin bir tedavisi olmayan bu hastalığın sözcülüğünü de üstlendi. Bu konuda araştırmalar yapılması ve bir tedavi bulunması amacıyla Michael J. Fox Vakfı'nı kurdu. Fox, bu vakfı aracılığıyla 2000 ile 2006 arasında 78 milyon dolar bağış topladı. Usta aktöre bu çalışmaları için fahri doktorluk unvanı verilmişti.