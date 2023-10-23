Nefesler tutuldu... Yargı'da sırlar ortaya çıktı!

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Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Ferit Kaya, Ayşen Sezerel, Seda Türkmen, Ulvi Kahyaoğlu, Özlem Türkay, Müge Bayramoğlu, Çağla Demir, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli ve Alican Altun Onur Tekin gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

Dizinin yeni bölümünde;

Ilgaz, Sevgi Evi’nde Savcı Efe’yi bulup kızı Mercan’ın nerede olduğunu sordu.

Çocuk yetiştirme yurdunda büyüyen Efe Savcı gerçekleri anlattı. Kimsesiz olduğunu ve çocuklara yardım ettiğini söyledi.

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Efe Savcı’nın ofisinin kapısındaki kırığı fark eden yardımcısı, Başsavcı Nadide’ye haber verdi.

MACİT OLAY GÜNÜNÜ HATIRLADI

Merdan dede, Macit’in her şeyi hatırladığını söyleyip Ceylin’in bakımevine çağırdı. Hemen bakımevine giden Ceylin, Macit ile konuştu.

Macit, Mercan’ı kaçıran kadını tarif etti. Ilgaz da olay günü sahilde olan kadınların fotoğraflarını gösterdi. Macit şüpheli kadını hatırlamadı.

Yekta elde ettiği görüntüleri Eren Komiser’e de izletti. Bütün ekip şüpheli kadın üzerinde yoğunlaştı.

Görüntüleri Cellat Kadir’den alan Yekta’nın başı derde girdi. Cellat Kadir, Yekta'ya paraları aklaması için kime verdiğini sordu. Osman ve ortağı Can ile tanıştı.

EREN SEVGİLİSİNDEN ŞÜPHELENDİ

Eren Komiser, olay gününe ait görüntüleri izlerken, sevgilisi Dilek’in ifadesini inceledi. Sevgilisinin vücut dilinden şüphelenen Eren ne yapacağını bilemedi.

Başsavcı Nadide, Ilgaz ile Ceylin’i odasına çağırdı. Savcı Efe’nin özel hayatına müdahale edildiğini düşünen Nadide, ikiliyi azarladı.

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Savcı Efe ise tek suçlu onların olmadığı kendisinin hataları olduğunu söyledi. Başsavcı Nadide, Ceylin ve Ilgaz’ı görevden uzaklaştırmakla tehdit etti.

Kafasındaki soru işretleri gidermek için Dilek’in yanına giden Eren, sevgilisine yeniden ifadesinin alınacağını söyledi. Bir polis memurunu da Dilek’i takip etmesi için görevlendirdi.

Eren Komiser, Dilek’in ifadesini yeniden aldı. Sevgilisinden şüphelenen Eren Komiser, kızı Tuğçe'yi Dilek’i araştırması için görevlendirdi.

BAŞSAVCI NADİDE SIRRINI ANLATTI

Görüntüleri inceleyen Tuğçe bir ipucu yakaladı. Hemen Ceylin’e giden Tuğçe, Başsavcı Nadide’nin Ceylin’in kapısına atılan tişörtün aynısından aldığını tespit etti. Ceylin, görüntüleri hemen Ilgaz ile paylaştı. İyice kafası karışan ikili ne yapacağını bilemedi.

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İkili Başsavcı Nadide’yle görüşmeye gitti. Tişörtü kime aldığını soran Ilgaz, ‘aile yakınımın çocuğuna’ cevabını aldı.

Başsavcı’nın verdiği yanıt Ceylin’i tatmin etmedi. Ilgaz, Nadide’den tişörtü geri getirmesini istedi. Başsavcı Nadide’nin şüpheli hareketleri dikkat çekti.

Ilgaz ve Ceylin, Başsavcı’yı takip etmeye başladı. Başsavcı Nadide’nin girdiği evde silah sesini duyan Ilgaz içeri girdi. Başsavcıyı rehin alan adamı Ceylin vurdu. Nadide tişörtü kime aldığını detaylarıyla anlattı. Bütün ihtimalleri değerlendiren ikili yine eli boş döndü.

DİLEK'İN YALANI ORTAYA ÇIKTI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Tuğçe babasının verdiği görevi detaylı bir şekilde araştırdı. Dilek’in ‘teyzem’ dediği kişinin 20 yıl önce öldüğünü söyledi. Tuğçe’nin yardımıyla olayı çözen Eren Komiser, Mercan’ı kaçıran kişinin Dilek’in ablası Filiz olduğunu söyledi.

Ekip Mercan’ın kaldığı eve baskın yaptı ama Filiz’i de Mercan’ı da bulamadı.

MERCAN’I KAÇIRAN KİŞİ BELLİ OLDU - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Mercan’ın kaçırıldığı gün ekrana geldi. Denize giden Dilek, ablası Filiz’i de yanına çağırdı. Görüntülü konuşmada Ceylin ve kızını gören Filiz sahile gitti. Kocası ve kızının ölümünden Ceylin'i sorumlu tutan Filiz boşluktan faydalanıp Filiz, Mercan’ı kaçırdı.



Daha sonra Dilek’i tehdit eden Filiz, ‘bir kişiye bile söylersen önce çocuğu sonra kendimi öldürürüm’ sözleriyle sessiz kalmasını söyledi.

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Kızlarına kavuşma umuduyla baskına giden Ceylin ve Ilgaz büyük üzüntü yaşadı. Kızının fotoğrafını gören Ilgaz gözyaşlarını tutamadı.

Polisler gelmeden evden kaçan Filiz, Mercan ile birlikte trafik kazası geçirdi.