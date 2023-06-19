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Mutluluk iki yıl sürdü! Sercan Yıldırım ve Nihan Yönel ayrıldı...

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#Sercan Yıldırım#Nihan Yönel#Survivor
Mutluluk iki yıl sürdü Sercan Yıldırım ve Nihan Yönel ayrıldı...
Onur Karademir
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 16:02

Eski milli futbolcu Sercan Yıldırım iki yıl önce nikah masasına oturduğu eşi Nihan Yönel ile ayrıldığını duyurdu.

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Futbolculuk kariyerinin yanı sıra Survivor'daki performansıyla da adından söz ettiren Sercan Yıldırım, 2021 yılında yoga eğitmeni Nihan Yönel'le nikah masasına oturmuştu.

Yakın arkadaşları ve ailelerinin katıldığı görkemli bir törenle mutluluğa 'evet' diyen çiftten kötü haber geldi.

Sosyal medya hesaplarından sık sık romantik pozlarını paylaşan ikili arasına karabulutlar girdi!

Instagram hesabından yazılı bir paylaşım yapan Yıldırım, 2 yıllık eşi ile ayrıldıklarını duyurdu.

Mutluluk iki yıl sürdü Sercan Yıldırım ve Nihan Yönel ayrıldı...

'FİKİR AYRILIKLARINI ÇÖZÜME ULAŞTIRAMADIK'

Ayrılık nedenini açıklayan Yıldırım, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bir süredir evliliğimiz ile ilgili yaşadığımız fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştıramadığımız için karşılıklı konuşup anlaşarak saygı çerçevesi içinde ayrılmış bulunmaktayız. Konu ile alakalı hassasiyetinizi diler, kararımıza ve gizliliğimize saygı göstermenizi rica ederim..."

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Sercan Yıldırım, Instagram hesabından Nihan Yönel'le olan tüm fotoğrafları da sildi. Aynı şekilde paylaşımları silen Yönel ise ayrılık kararıyla ilgili açıklamada bulunmadı.

Mutluluk iki yıl sürdü Sercan Yıldırım ve Nihan Yönel ayrıldı...

İLK GÖRÜŞTE AŞK!

Sercan Yıldırım, Nihan Yönel ile tanışma hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:

"Kardeşimin arkadaşı kafe açmıştı. Oraya gittiğimizde arabasından inerken gördüm. Aura'sından etkilendim. Çaktırmadan fotoğrafını çekip mekan sahibine gönderdim. 'İlkokul arkadaşım, uzaktan da akrabam' dedi. 'Akraban olsun olmasın evlenmek istiyorum' dedim.

 

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#Sercan Yıldırım#Nihan Yönel#Survivor

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