Mutluluk iki yıl sürdü! Sercan Yıldırım ve Nihan Yönel ayrıldı...

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Futbolculuk kariyerinin yanı sıra Survivor'daki performansıyla da adından söz ettiren Sercan Yıldırım, 2021 yılında yoga eğitmeni Nihan Yönel'le nikah masasına oturmuştu.

Yakın arkadaşları ve ailelerinin katıldığı görkemli bir törenle mutluluğa 'evet' diyen çiftten kötü haber geldi.

Sosyal medya hesaplarından sık sık romantik pozlarını paylaşan ikili arasına karabulutlar girdi!

Instagram hesabından yazılı bir paylaşım yapan Yıldırım, 2 yıllık eşi ile ayrıldıklarını duyurdu.

'FİKİR AYRILIKLARINI ÇÖZÜME ULAŞTIRAMADIK'

Ayrılık nedenini açıklayan Yıldırım, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bir süredir evliliğimiz ile ilgili yaşadığımız fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştıramadığımız için karşılıklı konuşup anlaşarak saygı çerçevesi içinde ayrılmış bulunmaktayız. Konu ile alakalı hassasiyetinizi diler, kararımıza ve gizliliğimize saygı göstermenizi rica ederim..."

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Sercan Yıldırım, Instagram hesabından Nihan Yönel'le olan tüm fotoğrafları da sildi. Aynı şekilde paylaşımları silen Yönel ise ayrılık kararıyla ilgili açıklamada bulunmadı.

İLK GÖRÜŞTE AŞK!

Sercan Yıldırım, Nihan Yönel ile tanışma hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:

"Kardeşimin arkadaşı kafe açmıştı. Oraya gittiğimizde arabasından inerken gördüm. Aura'sından etkilendim. Çaktırmadan fotoğrafını çekip mekan sahibine gönderdim. 'İlkokul arkadaşım, uzaktan da akrabam' dedi. 'Akraban olsun olmasın evlenmek istiyorum' dedim.