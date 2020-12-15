Kuruluş Osman 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman yeni bölümde kardeş kavgası başlıyor
Kuruluş Osman 38. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Kayı Obası'nda yeni bey seçimi için Toy toplanmasına karar verilmesi Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında dikkat çekti. Fragmana Savcı Bey'in destek toplamak için Bambu Bey'le yaptığı konuşma ve Targun Hatun'un Kayı beylerini zehirlemek için görevlendirilmesi ise damga vurdu. Kuruluş Osman 38. yeni bölümü ile 16 Aralık Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkacak. İşte, Kuruluş Osman 38. yeni bölüm 2. fragmanı ve bu haftaki bölümde yaşanacakların özeti.
Kuruluş Osman 38. yeni bölüm 2. fragmanı izleyici karşısına çıktı. Çarşamba akşamları Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanında yer alan, Osman Bey'in Moğol tehdidine karşı Geyhatu ile yüzleşmek zorunda kalması, bu hafta heyecanlı anlara neden olacak. Ertuğrul Bey'den gelen haber ise Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde merak uyandıracak.
"Ya devlet başa ya kuzgun leşe!"— atv (@atvcomtr) December 15, 2020
Kuruluş Osman yeni bölümüyle yarın 20.00'de atv'de. #KuruluşOsman @Kurulusosmanatv pic.twitter.com/AjJ7WOv6ho
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Kuruluş Osman 38. yeni bölüm fragmanında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Targun Hatun'un Kayı'ları zehirleyip zehirlemeyeceği merak dolu anlara sahne oldu. İşte, Kuruluş Osman 38. yeni bölüm fragmanı.
"Osman senden hiç şüphelenmedi..."— Kuruluş Osman (@Kurulusosmanatv) December 13, 2020
Kuruluş Osman yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de atv'de.#KuruluşOsman @atvcomtr pic.twitter.com/gEKodWEC6w
KURUŞUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Nikola kendisini Yavlak Arslan’ın düzenlediği toplantıda beklerken, yoluna tuzak kuran Flatyos’un da yokluğundan faydalanarak Kulucahisar Kalesi’ni yeniden eline geçiren ve Kayı bayrağını surlara diken Osman Bey, bu başarısıyla Savcı Bey ve Dündar Bey’i telaşa sürüklüyor.
Osman Bey’in Kayı Obası’nı ateşe attığını iddia eden Savcı Bey kardeşi ile yollarını ayırırken; Yavlak Arslan, Cerkutay’ın Osman Bey’in eline geçtiğini öğrenince kurduğu tuzağın kendisini vuracağını anlayarak harekete geçiyor. Bala Hatun, Osman Bey’le evliliğe hazırlamaya çalıştığı Targun Hatun’la kılıçların çekildiği bir yüzleşme yaşıyor. Kulucahisar’ı kaybeden Nikola’nın hamlesi ne olacak? Osman Bey, Targun Hatun babasını kurtarabilecek mi?
Bala Hatun, Targun Hatun’la ilgili gerçeği öğrenecek mi? Ertuğrul Bey, vasiyetini açıklayacak mı? Yavlak Arslan; Geyhatu’nun gerçekleri öğrenmemesi için nasıl bir hamle yapacak? Savcı Bey, beylik yarışında Osman Bey’i önüne geçmek için ne yapacak? Hazal Hatun, Dündar Bey’in beylik hayalini canlandırabilecek mi?
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