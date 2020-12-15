Kuruluş Osman 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman yeni bölümde kardeş kavgası başlıyor

Kuruluş Osman 38. yeni bölüm 2. fragmanı izleyici karşısına çıktı. Çarşamba akşamları Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanında yer alan, Osman Bey'in Moğol tehdidine karşı Geyhatu ile yüzleşmek zorunda kalması, bu hafta heyecanlı anlara neden olacak. Ertuğrul Bey'den gelen haber ise Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde merak uyandıracak.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kuruluş Osman 38. yeni bölüm fragmanında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Targun Hatun'un Kayı'ları zehirleyip zehirlemeyeceği merak dolu anlara sahne oldu. İşte, Kuruluş Osman 38. yeni bölüm fragmanı.

KURUŞUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nikola kendisini Yavlak Arslan’ın düzenlediği toplantıda beklerken, yoluna tuzak kuran Flatyos’un da yokluğundan faydalanarak Kulucahisar Kalesi’ni yeniden eline geçiren ve Kayı bayrağını surlara diken Osman Bey, bu başarısıyla Savcı Bey ve Dündar Bey’i telaşa sürüklüyor.

Osman Bey’in Kayı Obası’nı ateşe attığını iddia eden Savcı Bey kardeşi ile yollarını ayırırken; Yavlak Arslan, Cerkutay’ın Osman Bey’in eline geçtiğini öğrenince kurduğu tuzağın kendisini vuracağını anlayarak harekete geçiyor. Bala Hatun, Osman Bey’le evliliğe hazırlamaya çalıştığı Targun Hatun’la kılıçların çekildiği bir yüzleşme yaşıyor. Kulucahisar’ı kaybeden Nikola’nın hamlesi ne olacak? Osman Bey, Targun Hatun babasını kurtarabilecek mi?

Bala Hatun, Targun Hatun’la ilgili gerçeği öğrenecek mi? Ertuğrul Bey, vasiyetini açıklayacak mı? Yavlak Arslan; Geyhatu’nun gerçekleri öğrenmemesi için nasıl bir hamle yapacak? Savcı Bey, beylik yarışında Osman Bey’i önüne geçmek için ne yapacak? Hazal Hatun, Dündar Bey’in beylik hayalini canlandırabilecek mi?