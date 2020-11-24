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Haber Giriş: 24.11.2020 - 21:38 | Son Güncelleme:

Kuruluş Osman 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman yeni bölümde Flatyos'a büyük darbe

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Kuruluş Osman 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman yeni bölümde Flatyos'a büyük darbe
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Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Çarşamba akşamları diziseverler ile buluşan Kuruluş Osman'ın 25 Kasım tarihli 35. yeni bölüm fragmanında Osman Bey'in kaleye girerek Nikola'yı gafil avlaması dikkat çekti. Savcı Bey ve Dündar Bey'in Kulucahisar Kalesi'ne gitmesi ise heyecan dolu anları izleyici ile buluşturacak. Peki, Nikola ölecek mi? İşte, Kuruluş Osman 35. yeni bölüm fragmanı ve bu haftaki bölümde yaşanacakların özeti.

Kuruluş Osman 35. yeni bölümü ile 25 Kasım Çarşamba akşamı ATV ekranlarında gelecek. Dizinin bu haftaki bölümünde heyecan dolu anlar yaşanacak. Flatyos'un Söğüt'e saldırı hazırlığına girişmesi ve Aygül'ün Hazal Hatun'la yüzleşmesi Kuruluş Osman 35. yeni bölümünde çarpıcı gelişmelerden olacak. İşte, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kuruluş Osman 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, o görüntüler...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kulucahisar'a İstanbul'dan destek birliklerin geldiği haber alan Osman Bey, bir Türk beyinin kızı olan Targun Hatun'un da Bizans tarafından kaçırıldığını öğrenir. Osman Bey, Targun Hatun'u kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ni geri almanın yollarını ararken, Nikola ise Söğüt'e yapacağı saldırıyı planlamaktadır. Savcı Bey, Geyhatu'nun beyberbeyi ilan ettiği Yavlak Arslan'ın toyuna katılmak üzere obadan ayrılır, Ertuğrul'un Bey'in sağlık durumu ise kötüye gitmektedir. Toya davet edilmeyen Osman Bey, Söğüt'e giderek Yavlak Arslan ve Savcı Bey'in karşısına dikilir ve beylik hedefini açıklar. Osman Bey'in beylik hedefini açıklamasıyla diğer beylerden nasıl tepki alacak? Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni geri alabilecek mi? Targun Hatun'un obaya gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Ertuğrul Bey, sağlığına kavuşabilecek mi? Osman Bey'in, Beylik kararı obada nasıl karşılanacak?'' bilgileri yer aldı.

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