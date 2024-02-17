İşte emektar oyuncunun gönlünde yatan yeni Rambo: Fazla yakışıklı derler mi bilmiyorum!

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İlki 1982 yılında çekilen Rambo serisinin son halkası 2019 yılında tamamlandı. Tabii ki o filmde de Stallone rol aldı. Ama şimdi onun gönlünde yatan aslan başka.

Artık belli bir yaşa gelmiş olan Stallone, bu rolü bir daha tekrarlamak niyetinde değil görünüşe göre. Bunu da katıldığı bir programda gözler önüne serdi. Hatta Rambo bayrağını kime devretmek istediğini de ifade etti.

ONUN GÖNLÜNDE YATAN ASLAN BARBIE FİLMİNİN KEN'İ

Sylvester Stallone, kendisinden sonra Rambo karakterini oynamak için en uygun kişinin Ryan Gosling olduğunu söyledi.

Son bir yıldır Barbie filminde canlandırdığı Ken karakteriyle gündemde olan Gosling, Stallone'ye göre Rambo için en ideal oyuncu. Elbette bunu ileri sürmek için kendince bazı ölçütleri de var Stallone'nin.

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The Tonight Show'a konuk olan Sylvester Stallone bu konuda bakın neler anlattı: " Ryan ile bir akşam yemeğinde karşılaştım. Açık olan şu ki ikimiz tamamen birbirimizin zıddıyız. O yakışıklı bir adam, ben değilim. Çok ciddiyim. Beni Barbie filmindeki Ken karakteri olarak düşünebiliyor musunuz? Bu işe yaramaz."

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RAMBO KARAKTERİNİ ÇOK SEVERMİŞ

Stallone'nin anlattığına göre o yemekte Gosling kendisine Rambo karakterine olan beğenisini dile getirdi. Aynı zamanda Stallone'yi bir oyuncu olarak ne kadar beğendiğini de söyledi.

Sylvester Stallone'nin anlattığına göre konuşma şöyle gelişti: "Ryan bana çocukluk yıllarında Rambo karakterini çok sevdiğini söyledi. Okula Rambo gibi giyinip gidermiş. İnsanlar onunla dalga geçse de yine de o şekilde okula gitmeyi sürdürmüş. Tatillerinde bile Rambo kılığında gezermiş."

Gosling o sohbet sırasında Rambo karakteriyle aralarında çok bağlantı olduğunu da söylemiş. İşte bu sohbet üzerine Stallone de kendisinden sonra Rambo karakterini oynamak için en uygun kişinin Ryan Gosling olduğunu düşünmüş.

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'BELKİ DE FAZLA YAKIŞIKLI OLDUĞUNU DÜŞÜNECEKLER'

Bu konudaki fikirlerini programda şöyle anlattı usta oyuncu: "Biliyor musunuz, eğer bir gün bu bayrağı birine devredeceksem bu Ryan olacak. Çünkü karakteri çok seviyor. Bu durum yeni nesillerin de Rambo ile tanışması açısından iyi olacak."

Tabii bu arada Sylvester Stallone'nin bu konuda bir endişesi de var: "Bilmiyorum, birisi çıkıp da Ryan Gosling'in Rambo karakteri için fazlasıyla yakışıklı olduğunu düşünür mü?"

Sylvester Stallone'nin kariyerinde Rocky kadar Rambo filmlerinin de olumlu katkısı çok.