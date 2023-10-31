Esin Çepni'den ihanet açıklaması: 'Filmin galasına gideceğim' deyip beni aldatmış...

Haberin Devamı

İşte Esin Çepni’nin açıklamaları:

Filmimim galası var deyip gitti. Gala iptal olmuş bunu da bilerek uçağa binip gitmiş. Ailesinin yanına gitmiş ve ‘biz boşanmaya karar verdik’ demiş. Akşamına da bu görüntüler çıktı.

Dün değil evvelsi gece, maillerime bakıyorum. 10 gün önceki maillere kadar indim. 2 kadın arka arkaya bu görüntüleri atmış. Fake hesap da değiller. Girdim, baktım. Ben konuşuyor diye baktım, ‘Bunu bana neden attılar’ dedim. Öpüşmeye başladı. Kendisini de aradım telefonumu açmadı. Arkadaşlarına ‘Esin çok yalnız, destek olun. Onu yalnız bırakmayın. Bir ihtiyacı olursa destek olun” diyormuş… Gece de arasam hiç açmıyor. Benim yalanız olduğumu bilmesine rağmen açmıyor. Sonra bir arkadaşı haber vermiş. Beni aradı, alelade bir şeydi. Yanımıza geldi. Hepsi göründüğü kadar, birlikte olmadık” dedi. Boşanma davası açtık diye beni aldatmış. Bunu bekar bir adamın rahatlığı ile yapmış. Öyle söyledi. Biz resmiyette boşanmadık.

Haberin Devamı

Ben bunu görmeseydim, oradaki çekimi enerjiyi görmeseydim; sözel olarak duysaydım ve bana gelip söyleseydi belki bu kadar etkilenmeyecektim. Ben o enerjiyi, o çekimi görüyorum bunu nasıl inkar edebilirsin.

Bana ‘ben bittim, kariyerim bitti’ dedi. Üzüldüm ve onun için ne yapabilirim diye düşündüm.“

"19 EKİM'DE ANLAŞMALI BOŞANDIK'

Esin Çepni’nin açıklamalarından sonra Bilal Hancı’dan da karşı açıklama geldi:

"Öncelikle 2 gündür böyle bir olayla eşim Esin ve sizleri meşgul ettiğim için çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Yaklaşık 3 yıldır Esin ile birlikteliğimiz vardı. Bunun bir yılı sevgili 2 yılı evlilikte geçti. Ancak geçen sene de hatırlarsanız bir sürece girip; sonrasında sevgi bağımızın daha kuvvetli olduğunu düşünerek tekrar bir araya gelmeye karar verdik ve barıştık. Barıştıktan sonra yaklaşık 14 aydır kesintisiz ve çok sorun yaşamadan bugünlere kadar gelebildik. Bir süredir boşanma sürecindeydik ve 19 Ekim Perşembe günü anlaşmalı bir şekilde davamız görüldü ve hakim boşama kararı verdi. Ancak usulen karar henüz kesinleşmemişti. Paylaşılan görüntüleri bu tarihten sonra bir gece; mekanda alkolün etkisiyle yaptım. Kesinlikle bu görüntülerin bana yakışmadığını asla yapmamam gerektiğini biliyorum. Gerek Esin’e, gerek sizlere ve gerekse şu anda izleyen çok değerli izleyicilere böyle çirkin bir olayla karşınıza çıkmak asla istemezdim. Ben 3 yıl boyunca gerek sosyal medya, gerek dışarıdaki hayatımda çok dikkat ettim. Eşime en ufak bir dedikodu dahi duyurmadan bir evlilik yürüttüm ancak boşanma sebebimiz hiçbir şekilde ihanet ya da aldatmaya dayalı değildi. Evliliğimiz içinde mutsuzluk vardı, ayrılık kararımı Esin’e bildirdim. Esin de kararıma saygı duydu ve anlaşmalı olarak hakim karşısına çıktık.Bugün geldiğim noktada, öncelikle Esin'den , Esin'in ailesinden, arkadaşlarından, kendi ailem ve çevremdeki arkadaşlarımdan ve siz değerli Türk halkından çok özür dilerim. Yaşattığım bu durumdan dolayı çok üzgün ve pişmanım."

Haberin Devamı