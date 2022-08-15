Evliliğimizi kurtardık, yüzüğümü geri taktım!

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İKİNCİ ŞANS!

Sosyal medya içerik üreticisi Bilal Hancı ve ayrılık kararı aldığı eşi Esin Çepni barıştı.

Kafalar kanalının üyesi Bilal Hancı bir yıl önce evlendiği Esin Çepni ile ayrılık kararı aldığını açıklamıştı. 32 yaşındaki Youtuber eşi ile ayrılacaklarını sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Ayrılık konuşmasında “Esin ile olan evliliğimizi karşılıklı anlaşarak bitirme kararı almış bulunuyoruz. İyi iki arkadaş olarak kalacağız. Yolunda gitmeyen şeyler vardı denedik ama düzeltemedik. Sizlere bu açıklamayı yapmak istedik.” şeklinde bir yazı paylaşmıştı.

Bilal Hancı dün Instagram hesabından bir video yayınladı. Eşiyle evliliklerine ikinci bir şans verme kararı aldıklarını açıklayan Hancı şunları söyledi:

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“Merhaba arkadaşlar, Esin ile daha önce ayrılma kararı almıştık. Size de söylemiştik. Şimdi tekrardan Esin ile ben bir araya gelip evliliğimizi kurtarmaya, devam ettirme kararı aldık. Ben Esin’i çok seviyorum onun da beni aynı şekilde sevdiğini inanıyorum. Hayatta her şey ikinci bir şansı hak eder. Sizden ricam Esin’e veya anneme herhangi bir şey yazmamanız. Çünkü annemi ve Esin’i üzecek yorumlar yapıyorsunuz. Onlara yazacaklarınızı bana yazın bende deşarj olun lütfen. DM ve yorumlarım açık değer verdiklerime üzücü şeyler yazmamanızı rica ediyorum. Beni sizler var ettiniz bu açıklamayı size borçluyum. Benim için zorlayıcı bir açıklama mutluyum. Evliliğimize ikinci kez şans veriyoruz.”

Bilal Hancı yüzüğünü tekrar taktı eşi ile fotoğraflarını da geri yükledi.

SEN BİZİM BİR TANEMİZSİN

İbrahim Tatlıses kızının duygusal sözlerine “Biz de seni seviyoruz kızım, sen bizim bir tanemizsin” diyerek karşılık verdi. Ayşegül Yıldız da “İyi ki doğmuşsun bebeğim, gözümün nuru, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum” yorumunu yaptı.

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Biten evliliklerinin ardından birbirlerine bir şans daha veren bu ünlüler nikah masasına ikinci kez oturdu.. İşte eski eşleriyle tekrar evlenen o ünlüler...

MEHMET ALİ ERBİL - MUHSİNE KAMİLOĞLU

Mehmet Ali Erbil, büyük kızı Sezin'in annesi Muhsine Kamiloğlu ile 1980’de evlendi. Çift boşandıkları yıl olan 1985'te tekrar evlendi.

Baba Sadettin Erbil'in çifte bu konuda öğüt verirken fotoğrafı ise tarihe geçti. Fakat bu mutlulukları da 3 yıl sürdü ve tekrar boşandılar.

LEVENT KIRCA - OYA BAŞAR

Levent Kırca ve Oya Başar çifti 1985 yılında evlendi. Bu evlilikten Umut ve Ayşe adında iki çocukları oldu. dünyaya geldi.

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Uyumlu bir çift olarak örnek gösterilen oyuncular 2000 yılında sürpriz bir şekilde ayrıldılar.2001 yılında yeniden nikah masasına oturan çift 4 yıl sonra tekrar ayrıldı.

EMEL SAYIN - İSMET KASAPOĞLU

Emel Sayın henüz 21 yaşındayken İsmet Kasapoğlu ile evlendi. 1975 yılında boşanan çift bir yıl ayrı kalabildi ve 1976’da tekrar nikah masasına oturdu. Ancak 1979’da tekrar boşandılar.

MUAZZEZ ABACI - HASAN HEYBETLİ

Muazzez Abacı ve Hasan Heybetli 1980’de evlendi. Hasan Heybetli'nin Abacı'nın çalıştığı gazinoya her gece 24 adet kırmızı gül göndermesiyle başlayan mutlu evlilik üç yıl sürdü. 6 yıl sonra tekrar nikah masasına oturan çift yeniden ayrıldı.

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