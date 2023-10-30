İhaneti görünce yıkıldı! 'Saatlerdir yatakta felç olmuş gibiyim'

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Sık sık ayrılık haberleriyle gündeme gelen Bilal Hancı ve eşi Esin Çepni aralarındaki sorunları aşmıştı.

Evliliklerine bir şans daha veren çiftten ihanet haberi geldi.

Bilal Hancı'nın gece kulübünde bir kadınla öpüşürken çekilen görüntüleri eşine gönderildi.

BU GECE KAFAMDAN KAYNAR SULAR DÖKÜLDÜ

Esin Çepni, yaşadığı şoku şu sözlerle anlattı: "Her zaman güçlü durmaya çabaladım, her zaman dilim sert kabuklu olsa da içim kan ağladı. Bugün anladım ki dışından ağlayanlardan korkulurmuş. Sizin merhametli, düzgün sandıklarınız asıl iş bitirenlermiş. Bu gece kafamdan kaynar sular döküldü. Sebebini de gözlerimle gördüm. Siz de görün istiyorum'

OLAY GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Daha sonra eşinin bir kadınla öpüşürken çekilen görüntülerini Instagram hesabından yayınlayan Çepni, açıklamalarına devam etti.

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"Bedenim o kadar küçüldü ki kalbim içeride eziliyor. Gözüme bir damla uyku girmedi. Hiçbir şey bilmiyormuşuz meğerse. Ulu orta yapılan bir ihanetin sessizce acısını çekecek kadar asil değilim. İsterseniz beni yargılayın.

Saatlerdir yatakta felç olmuş gibi 20-30 saniyelik videoları başa alıp alıp izliyorum. Gizli saklı yapmak bir yana dursun göz göre göre dudak dudağa şarkılar söylenecek kadar aşağılıklaşılmış.

Bir yanda evli bir adamın bardaki eğlencesi kız, diğer yanda boşanma süreci tamamlanmamış eşim. Ben ne yapayım siz söyleyin…"

İYİ DEĞİLİM

Çepni son paylaşımında ise "Fiziksel ve ruhsal olarak ili değilim. Biraz dinleneceğim bir süre" ifadelerini kullandı.

Bilal Hancı'dan ise henüz bir açıklama gelmedi.