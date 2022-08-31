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Derya Şensoy'dan Ferhan Şensoy'a: Çığ gibi büyüyor özlem babacım!

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#Derya Şensoy#Ferhan Şensoy#Derya Baykal
Derya Şensoydan Ferhan Şensoya: Çığ gibi büyüyor özlem babacım
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 12:16

Derya Şensoy, babası Ferhan Şensoy'u ölüm yıl dönümünde andı.

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Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy, 31 Ağustos 2021'de uzun süre tadavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetmişti.

Ferhan Şensoy'un Derya Baykal ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Derya Şensoy, babasını ölüm yıl dönümünde andı.

Ferhan Şensoy'un mezarını ziyaret eden Derya Şensoy, fotoğrafı Instagram hesabında paylaştı.

Derya Şensoydan Ferhan Şensoya: Çığ gibi büyüyor özlem babacım

Şensoy, başka bir paylaşımında ise 'Çığ gibi büyüyor özlem babacım' notuna yer verdi.

ÖZLEM BİTMEZ

Derya Baykal, eski eşi Ferhan Şensoy'un fotoğrafına 'Özlem bitmez' notunu düştü. 

Derya Şensoydan Ferhan Şensoya: Çığ gibi büyüyor özlem babacım

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#Derya Şensoy#Ferhan Şensoy#Derya Baykal

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