Son dakika: Usta sanatçı Ferhan Şensoy son yolculuğuna uğurlanıyor!

Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi’nde hayatını kaybetti. 70 yaşındaki oyuncu bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.



BABAMI KUCAKLADIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

Usta sanatçı için ilk tören Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşti. Törende konuşan Müjgan Şensoy, 'Babamın burada olmaktan o kadar mutlu olduğunu biliyorum ki. Hastanede hep Galatasaray’ı soruyordu. Babamı kucakladığınız için sizlere teşekkür ediyoruz.' ifadelerini kullandı. İki kardeş törende gözyaşlarına boğuldu.





DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Usta oyuncuya veda töreninde sevenleri Beyoğlu Ses Tiyatrosu’nda hazır bulundu. Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleşen törene çok sayıda ünlü isim katıldı.

Törende konuşan Okan Bayülgen, ‘Dünya çapında bir sanatçıyı uğurlarken soğuk kanlı olmalıyız. Ona layık olmalıyız. Çok üzgünüz.’ dedi.



DERYA BAYKAL: SANA HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Ses Tiyatrosu’na hoş geldiniz. Bu tiyatroya her zaman değer verip doldurdunuz. Bu tiyatroya enkaz halinde geldik. Bu sahnenin üzerinde örülmüş bir duvar, bir film perdesi acayip filmler oynatılıyordu. O kadar iyi dostları vardı ki arkadaşları destek oldu. Her şeyini buraya yatırdı Ferhan… Çok güzel oyunlar oynadık. Çok güzel üç çocuğum var, Mert’in de babası her şeyinde emeği var… Gerçekten çok güzel bağları vardı çocuklarla… Yaşamayı bilmek doğmayı, bilmekle ölmeyi bilmenin arası… Doğmayı bilmiyoruz, bizi doğruyorlar… Ölmeyi nereden bilelim. Birkaç kez ölünmüyor ki! İkisini de bilmezken ikisinin arasındaki yaşamayı nerden bilelim. Ustam sen ikisinin arasındaki yaşamayı bana, bize evlatlarına, ailene, dostlarına, seyircine, öğrencilerine, Türk halkına bütün bunlarla ışık oldun. Sana her şey için çok teşekkür ediyoruz. Bilgeler ölmez… Var sayalım ölmedin!

DERYA ŞENSOY: BABA KIZ AŞKIMIZ YILDIZLARI AŞTI

Giderek zorlaştı konuşma yapmak. Ben üniversitedeyken babamla uzun süre ayrı kalmıştık, ayrı kıtalardaydık. Ona bir şiir yazıp yollamıştım...

"Zamanlardan bir zaman çıksa gelse

Ben o gün izlemeye doysam seni

Hadi diyelim dünya tersine dönse

Ve okumaya doysam seni

Hatta haftanın 8. günü

Aklına bile doyarım belki

Ama sana hiçbir zaman doyamam baba."

O da bana şöyle yazmıştı mektubunda

"Bir baba-kız aşkıdır. Aşar okyanusları, çok yunusları…”

"Baba kız aşkımız şimdi okyanusları, çok bulutları ve yıldızları aştı. Seni çok ama çok seviyorum."



MÜJGAN FERHAN ŞENSOY: ÖLÜMDEN HİÇ KORKMADI BABAM



O kadar güç ki burada durmak… Ne söylesem eksik kalacak. Size babamı anlatmaya kalkamam. Onu en az benim kadar tanıyorsunuz. Ne kadar sevdiğimi anlatsam sizler de aynı derecede seviyorsunuz. Şu anda burada dururken bu sevgiyi sizlerle paylaşmak bölüşmek yüreğimi biraz olsun hafifletiyor. Bir insanın tüm benliği ve sahiciliğiyle gerçekleştirmesi ve bundan bir an bile şüphe duymaması …. Ölümden hiç korkmadı babam.

Celal Belgil:

Ben Ferhan abiyi 1983’te tanıdım öğrencisi oldum. Bu tiyatronun yaşaması için çok büyük çaba sarf etti. Ortaoyuncular’ın devam etmesini çok istiyordu, inşallah devam edecek. Ustamı kaybettim. Tiyatrodaki babamı kaybettim. Işıklar içinde uyusun, mekanı cennet olsun.

Gökhan Şeşen

Aslında Ferhan Şensoy için söylenecek bir sürü söz var ne yazık ki sözün bittiği yerdeyiz. Onu her zaman özleyeceğiz. Hepimizin başı sağ olsun.

Elif Durdu Şensoy

İnsan birini kaybedince ona olan sevgisini aşkını daha iyi anıyor. Bizim için zor günlerdi giderek güçleşiyor… Yine de bir şekilde bizi buluşturan hayatlarımızı kesiştiren hayatlara teşekkür etmek istiyorum.

Zeliha Berksoy

Burası Ferhan’ın yüreği ve mabedinde bulunuyoruz. Bu salon onun benliği, onun tiyatrosu… Şimdi görüyorum her yer ağlıyor onun için. Çünkü babalarını kaybettiler. Ama onun ruhu burada…

Şevket Çoruh

Söyleyecek birçok şey var… Ortaoyuncular Ailesi’ne baş sağlığı diliyorum. Yeni mezun olmuştum. Ortaoyuncular’ın provasının bitmesini bekleyip tiyatroda olmak istediğimi söylemiştim o da beni kovmuştu. Şimdi onun emanetçisiyim. Söylenecek çok şey var, bu Ses Tiyatrosu’nu biz devam ettireceğiz, hepimizin başı sağ olsun.

Derya Şensoy cenaze aracını babasının fotoğrafına sarılarak takip etti.



Usta tiyatrocu için şu sıralar Beyoğlu Ses Tiyatrosu’nda tören düzenleniyor. Törenin ardından ikindi namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Sonrasında Şensoy’un cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek







Seyircisi Ferhan Şensoy'u uğurlamak için tiyatronun kapısında saatlerce bekledi.

