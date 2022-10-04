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Demirören Medya'ya ödül yağmuru

Güncelleme Tarihi:

#Demirören Medya#Yargı#Camdakı Kız
Demirören Medyaya ödül yağmuru
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 12:51

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Magazin Gazetecileri Derneği Altın Objektif Ödülleri ve Uluslararası Başarı ve Kariyer Ödülleri’nde Demirören Medya çok sayıda ödüle layık görüldü.

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Yargı’ya 3 büyük ödül birden..

Kanal D’nin Ay Yapım imzalı sevilen dizisi ‘Yargı’ya Magazin Gazetecileri Derneği Altın Objektif Ödülleri’nden 3 büyük ödül birden geldi.

Geçen sezon 20’den fazla ödüle layık görülen ‘Yargı’ dizisi ikinci sezonuna da ödüllerle başladı. Dün gece gerçekleşen Magazin Gazetecileri Derneği Altın Objektif Ödülleri’nde “Yılın En İyi Dizisi” ‘Yargı’ seçilirken “Yılın En İyi Kadın Oyuncusu” ödülü Pınar Deniz’in, “Yılın En İyi Erkek Oyuncusu” ödülü de Kaan Urgancıoğlu’nun oldu.

Demirören Medyaya ödül yağmuru
Geceye dizinin yapımcısı Kerem Çatay, yönetmeni Ali Bilgin, senaristi Sema Ergenekon’un yanı sıra oyuncu kadrosundan Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Mehmet Yılmaz Ak, Uğur Aslan, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Nilgün Türksever, Merih Ermakastar, Zeynep Atılgan, Dilara Çakır, Yiğit Kalkavan ve Onur Tekin katıldı. Hep birlikte ödül sevinci yaşayan ekip alkışları da topladı.
Demirören Medyaya ödül yağmuru
“Yılın en iyi dram dizisi” Camdaki Kız

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Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nın aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesini konu alan dizisi “Camdaki Kız” Magazin Gazetecileri Derneği Altın Objektif Ödülleri’nde “Yılın En İyi Dram Dizisi” seçildi.

Demirören Medyaya ödül yağmuru

Burcu Biricik - Tuğrul Tülek

“Yılın en iyi kadın dram dizi oyuncusu” Burcu Biricik

Her perşembe akşamı ekrana gelen Kanal D’nin sevilen dizisi Camdaki Kız’ın başrol oyuncusu Burcu Biricik Magazin Gazetecileri Derneği Altın Objektif Ödülleri’nde “Yılın En İyi Kadın Dram Dizi Oyuncusu” ödülünün sahibi oldu.

Demirören Medyaya ödül yağmuru

“Yılın Haberi” İbrahim Konar – Kanal D Haber

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Kanal D Haber’in başarılı muhabiri İbrahim Konar Magazin Gazetecileri Derneği Altın Objektif Ödülleri’nde “Cüneyt Arkın’ın son röportajı” haberi ile “Yılın Haberi” ödülünün sahibi oldu.

Demirören Medyaya ödül yağmuru

“Yılın Magazin Programı” Magazin D

Kanal D’nin sunuculuğunu Tara de Vries’in üstlendiği sevilen magazin programı Magazin D Magazin Gazetecileri Derneği Altın Objektif Ödülleri’nde “Yılın En İyi Magazin Programı” seçildi. Ödülü Magazin D Yayın Yönetmeni Timuçin Güner teslim aldı.

Demirören Medyaya ödül yağmuru

“Yılın En İyi Erkek Program Sunucusu” Uğur Önver - CNN TÜRK

CNN TÜRK’te hafta içi her sabah ekrana gelen A’dan Z’ye programının sunucusu Uğur Önver Magazin Gazetecileri Derneği Altın Objektif Ödülleri’nde “Yılın En İyi Erkek Program Sunucusu” ödülünün sahibi oldu.

Demirören Medyaya ödül yağmuru

Uluslararası Başarı ve Kariyer Ödülleri’nde Demirören Medya 2 ödülün sahibi oldu..

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“Yılın En Başarılı Müzik Kanalı” Dream Türk

Uluslararası Başarı ve Kariyer Ödülleri’nde Dream Türk’e “Yılın En Başarılı Müzik Kanalı” ödülü verildi. Ödülü Dream Türk adına Müzik Direktörü Refik Sarıöz aldı.

Demirören Medyaya ödül yağmuru

 “Yılın En Başarılı Müzik Programı” Onur Kırış İle Dört Köşe

Uluslararası Başarı ve Kariyer Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı Müzik Programı” Onur Kırış İle Dört Köşe seçildi. Ödülü Dream Türk programcısı Onur Kırış teslim aldı.

Demirören Medyaya ödül yağmuru

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#Demirören Medya#Yargı#Camdakı Kız

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