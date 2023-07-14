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Defne Samyeli ve kızı Derin'e konuşma yasağı

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#Derin Talu#Emircan Şahin#Defne Samyeli
Defne Samyeli ve kızı Derine konuşma yasağı
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 13:32

Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu’ya şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelen işinsanı Emircan Şahin, asıl kendisinin baskıya maruz kaldığını iddia ederek mahkemeye başvurdu. Şahin, anne ile kızı hakkında 1 ay konuşmama kararı aldırdı.

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DEFNE Samyeli’nin eski eşi Eren Talu’dan olan küçük kızı Derin Talu’nun (19), sevgilisi Emircan Şahin tarafından darp edildiği iddia edilmişti. Defne Samyeli, “Haberler doğrudur. Ailemizi çok derinden sarsan bu olay sonrası bir anne olarak benim için en önemlisi çocuğumun psikolojik ve fiziksel sağlığı. Şiddetin her türlüsü tolere edilemez” açıklamasını yapmıştı.

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Şahin ise asıl kendisinin baskıya maruz kaldığını iddia ederek İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurup Defne Samyeli ile Derin Talu hakkında korunma talebinde bulundu.

Mahkemeye sunulan dilekçeye göre Derin Talu ile Emircan Şahin, Ocak 2023 yılında ayrıldı. İddiaya göre Talu’nun ısrarlı mesajları nedeniyle Şahin, ilişkilerine bir şans daha verdi. Fakat Şahin, tekrar ayrılmak istedi. Derin Talu da arkadaşlarının olduğu bir ortamda Emircan Şahin’e tokat attı. İddiaya göre 5-6 gün sonra iki sevgili arasında tekrar tartışma yaşandı. İlişkilerini sonlandıran çiftten Talu, hastaneden darp raporu aldıktan sonra savcılığa başvurarak Şahin’den şikâyetçi oldu.

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PSİKOLOJİK ŞİDDET UYGULAMIŞTIR

Emircan Şahin’in avukatı Harika Kocacık, “Müvekkile ağır hakaretler eden Derin Talu, gerçekdışı ithamlarda 3. kişilerin önünde itibarını zedelemiş ve psikolojik şiddet uygulamıştır” dedi. Mahkeme, DEFNE Samyeli ile kızı Derin Talu’ya 1 ay konuşmama kararı verdi. Karara aykırı davranırlarsa ‘zorlama hapsine’ tabi tutulacaklar.

‘İşkence düzeyindeydi’

Derin Talu mahkemenin kararına itiraz etti: “Emircan Şahin’in bu şiddeti, sıradan bir şiddet eylemi olmayıp müvekkile saldırılıp adeta ‘işkence’ düzeyine varacak nitelikte zincirleme olarak darp eylemidir. Emircan Şahin, sözde mağduriyet yaratmaya çalışmaktadır. İddiaları asılsızdır.”

 

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#Derin Talu#Emircan Şahin#Defne Samyeli

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