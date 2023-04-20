Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Defne Samyeli sessizliğini bozdu: Kızım Derin darp edildi

Güncelleme Tarihi:

#Defne Samyeli#Derin Talu#Deren Talu
Defne Samyeli sessizliğini bozdu: Kızım Derin darp edildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2023 11:53

Defne Samyeli, kızı Derin Talu’nun sevgilisi Emircan Şahin tarafından darp edildiği iddialarını doğruladı.

Haberin Devamı

Defne Samyeli, önceki gün Etiler’de objektiflere takıldı. Şarkıcı, 19 yaşındaki kızı Derin Talu’nun sevgilisi Emircan Şahin tarafından darp edildiği haberleri hakkında ilk kez konuştu. Samyeli, “Evet, çıkan haberler doğru. Kızım darp edildi” dedi.

Daha fazla soru sorulmasını istemeyen şarkıcı, “Bu konuyla alakalı kesinlikle yorum yapmak istemiyorum. ‘Haberler doğru’ diyeyim, yeterli” ifadelerini kullandı.

Defne Samyeli sessizliğini bozdu: Kızım Derin darp edildi

Defne Samyeli, konunun mahkemeye intikal edip etmeyeceği sorulunca "Konuşmayacağım” karşılığını verdi.

DEREN DE AYRILDI!

Uzun süredir işletmeci Baran Tınaz ile aşk yaşayan Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu da geçtiğimiz haftalarda ilişkisine nokta koymuştu. Sürpriz ayrılık sonrası Tınaz'ın, Talu'yu darp ettiği ileri sürülmüştü.

Haberin Devamı

'ŞİDDETİ TOLORE ETMEM'

Sessizliğini bozan Deren Talu ise bu iddiaları yalanlayarak; sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

Defne Samyeli sessizliğini bozdu: Kızım Derin darp edildi

"Baran Tınaz tarafından darp edildiğim ve bu nedenle ayrıldığımız iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Beraberliğimizi artık arkadaşlık boyutuna taşımak, saygı ve sevgi çerçevesinde beraberce aldığımız ortak bir karardır. Bir kadın olarak bırakın şahsıma, hiçbir kadına fiziksel, sözel, duygusal şiddeti tolare etmem söz konusu bile değilken; üç yılımı saygı ve sevgiyle geçirdiğim bir kişinin adının şiddet iddialarına karışmasını üzüntüyle karşılıyorum. Yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla, bu gerçek dışı iddiaları ekrana taşıyan programcıların sahip olduklarını bildiğim sorumluluk ve görev bilinciyle bir an önce gerekli düzeltmeyi yapmalarını bekliyorum."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Defne Samyeli#Derin Talu#Deren Talu

BAKMADAN GEÇME!

Her şey üç buçuk dakika içinde oldu... Hareket etmeye çalıştım ama olmadı; o an anladım ki belimden yukarısı bir su aygırının boğazındaydı

Her şey üç buçuk dakika içinde oldu... 'Hareket etmeye çalıştım ama olmadı; o an anladım ki belimden yukarısı bir su aygırının boğazındaydı'

#Paul Templer
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden oyun oynamayı bırakamıyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden oyun oynamayı bırakamıyorum?

#Oyun Bağımlığı
Gece yarısı terleyerek uyananlardan mısınız Sebebi hiç tahmin etmediğiniz hastalıklardan biri olabilir

Gece yarısı terleyerek uyananlardan mısınız? Sebebi hiç tahmin etmediğiniz hastalıklardan biri olabilir

#Gece Terlemesi