Defne Samyeli sessizliğini bozdu: Kızım Derin darp edildi

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Defne Samyeli, önceki gün Etiler’de objektiflere takıldı. Şarkıcı, 19 yaşındaki kızı Derin Talu’nun sevgilisi Emircan Şahin tarafından darp edildiği haberleri hakkında ilk kez konuştu. Samyeli, “Evet, çıkan haberler doğru. Kızım darp edildi” dedi.

Daha fazla soru sorulmasını istemeyen şarkıcı, “Bu konuyla alakalı kesinlikle yorum yapmak istemiyorum. ‘Haberler doğru’ diyeyim, yeterli” ifadelerini kullandı.

Defne Samyeli, konunun mahkemeye intikal edip etmeyeceği sorulunca "Konuşmayacağım” karşılığını verdi.

DEREN DE AYRILDI!

Uzun süredir işletmeci Baran Tınaz ile aşk yaşayan Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu da geçtiğimiz haftalarda ilişkisine nokta koymuştu. Sürpriz ayrılık sonrası Tınaz'ın, Talu'yu darp ettiği ileri sürülmüştü.

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'ŞİDDETİ TOLORE ETMEM'

Sessizliğini bozan Deren Talu ise bu iddiaları yalanlayarak; sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

"Baran Tınaz tarafından darp edildiğim ve bu nedenle ayrıldığımız iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Beraberliğimizi artık arkadaşlık boyutuna taşımak, saygı ve sevgi çerçevesinde beraberce aldığımız ortak bir karardır. Bir kadın olarak bırakın şahsıma, hiçbir kadına fiziksel, sözel, duygusal şiddeti tolare etmem söz konusu bile değilken; üç yılımı saygı ve sevgiyle geçirdiğim bir kişinin adının şiddet iddialarına karışmasını üzüntüyle karşılıyorum. Yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla, bu gerçek dışı iddiaları ekrana taşıyan programcıların sahip olduklarını bildiğim sorumluluk ve görev bilinciyle bir an önce gerekli düzeltmeyi yapmalarını bekliyorum."