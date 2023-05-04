Deren Talu'dan Derin Talu'ya koruma

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ŞİDDET İDDİASIYLA GÜNDEMDE



19 yaşındaki Derin Talu’nun sevgilisi Emircan Şahin tarafından darp edildiği öne sürülmüş, anne Defne Samyeli iddiayı doğrulamıştı. Derin Talu önceki gün Hilton İstanbul Bosphorus’ta düzenlenen defilede görüntülendi. Yanında ablası Deren Talu de vardı.

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HASSAS BİR SÜREÇ



Derin Talu’ya yaşadığı şiddet olayıyla ilgili sorular yöneltildi. Duruma müdahale eden Deren Talu, “Soru almayalım lütfen, hassas bir süreç” dedi ve kardeşinin kolundan çekerek basın mensuplarından yanından uzaklaştırdı.