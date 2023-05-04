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Deren Talu'dan Derin Talu'ya koruma

Güncelleme Tarihi:

#Deren Talu#Derin Talu#Emircan Şahin
Deren Taludan Derin Taluya koruma
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 07:37

Deren ve Derin Talu kardeşler katıldıkları defilede görüntülendi. Deren Talu, kardeşine yaşadığı şiddet olayıyla ilgili soru sorulmasını engelledi.

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ŞİDDET İDDİASIYLA GÜNDEMDE

19 yaşındaki Derin Talu’nun sevgilisi Emircan Şahin tarafından darp edildiği öne sürülmüş, anne Defne Samyeli iddiayı doğrulamıştı. Derin Talu önceki gün Hilton İstanbul Bosphorus’ta düzenlenen defilede görüntülendi. Yanında ablası Deren Talu de vardı.

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HASSAS BİR SÜREÇ

 Derin Talu’ya yaşadığı şiddet olayıyla ilgili sorular yöneltildi. Duruma müdahale eden Deren Talu, “Soru almayalım lütfen, hassas bir süreç” dedi ve kardeşinin kolundan çekerek basın mensuplarından yanından uzaklaştırdı.

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Deren Taludan Derin Taluya koruma

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#Deren Talu#Derin Talu#Emircan Şahin

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