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Defne Samyeli: Yasal süreç Derin'in rızasına bağlı

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#Derin Talu#Defne Samyeli#Emircan Şahin
Defne Samyeli: Yasal süreç Derinin rızasına bağlı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 08:36

Defne Samyeli, 19 yaşındaki kızı Derin Talu’nun sevgilisi Emircan Şahin’den şiddet gördüğü iddiasını doğruladı. Samyeli, “Ailemizi çok derinden sarsan bu olay sonrası bir anne olarak benim için en önemlisi çocuğumun psikolojik ve fiziksel sağlığı. Emircan Şahin hakkındaki yasal sürecin başlatılması kızımın rızasına bağlı bir konu” dedi.

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DEFNE Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu’nun, sevgilisi Emircan Şahin’den şiddet gördüğü iddia edildi. Samyeli şiddet haberlerinin basına yansımasının ardından sosyal medyada açıklama yaptı. 19 yaşındaki kızının erkek arkadaşı tarafından darp edildiğini doğrulayan Defne Samyeli şu ifadeleri kullandı: “Kızım Derin Talu’nun, Emircan Şahin tarafından darp edildiğine dair haber doğrudur. Ailemizi çok derinden sarsan bu olay sonrası bir anne olarak benim için en önemlisi çocuğumun psikolojik ve fiziksel sağlığı. Süreci bu hassasiyetle geçirmeye gayret ediyoruz. Şiddetin hiçbir türlüsü tolere edilemez. Kadına, çocuğa, herhangi bir canlıya şiddetin karşısında olmak, onunla en kuvvetli şekilde mücadele etmek birey olarak her birimizin sorumluluğu. Şiddeti yok sayıp tolere edip halı altına süpürdükçe bir sonraki çocuğumuzun, kardeşimizin hayatını tehlikeye atıyoruz.”

Defne Samyeli: Yasal süreç Derinin rızasına bağlı

YASAL SÜREÇ DERİN’İN RIZASINA BAĞLI
Defne Samyeli, Emircan Şahin hakkında yasal sürecin başlayıp başlamayacağına kızının karar vereceğini de dile getirdi: “Emircan Şahin hakkındaki yasal sürecin başlatılması kızımın rızasına bağlı bir konu. Ben onun iradesine paralel olarak bunun bizzat takipçisi olacağım. Kamuoyundan ve değerli basın mensubu arkadaşlarımdan ricam, bu süreci kızımın herhangi bir soru ve yorumla yıpratılmadan geçirmesi. Yıpratılmasın ki erkekler tarafından şiddete maruz bırakılan ünlü ünsüz bütün kızlarımız, kadınlarımız, basında da ikinci bir mağduriyete uğrama korkusu olmadan haklarını arayabilsinler. Gereken bütün açıklamaları ben yapacağım.”

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Ben müsaade etmem
Geçtiğimiz haftalarda DEFNE Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu’nun da ayrıldığı sevgilisi Baran Tınaz’dan şiddet gördüğü öne sürülmüştü.

Defne Samyeli: Yasal süreç Derinin rızasına bağlı

Bu iddia hem Deren Talu hem de Baran Tınaz tarafından yalanlandı. Defne Samyeli de konuyla ilgili “Yok öyle bir şey. Baran öyle bir şey yapmaz ve buna ben müsaade etmem” açıklamasını yaptı. Bu iddianın hemen ardından Derin Talu’nun erkek arkadaşı tarafından darp edildiği ortaya çıktı.

 

 

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#Derin Talu#Defne Samyeli#Emircan Şahin

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