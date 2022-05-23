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Ceylin'i yıkan gerçek! Yargı bu hafta da Pazar’ın galibi oldu.

#Yargı#KANALD#Pınar Deniz

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı sürükleyici hikayesiyle çok konuşulan dizisi Yargı dün akşamki yeni bölümü ile izleyenleri heyecan dolu sezon finaline bir adım daha yaklaştırdı. Bir saniye bile düşmeyen temposuyla ekran başındakilerin beğenisini kazanan dizi AB ve 20+ABC1 kategorilerinde zirvedeki yerini korudu.

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Yargı, AB kategorisinde 7.65 reyting ve yüzde 21.81 izlenme payı ile 20+ABC1 kategorisinde de 8.07 reyting ve yüzde 21.26 izlenme payı ile zirveye yerleşti. Sosyal medyada da çok konuşulan dizi #yargı ve #UmudumVar etiketi ile TT listesine damga vurdu.

 Tutuklanan Yeşim’in (Nazlıcan Demir) Ceylin’e (Pınar Deniz) verdiği gözdağının ortalığı karıştırdığı bölümde Yekta’ya (Uğur Polat) büyük bir darbe indirmeye hazırlanan Ceylin, Çınar’ın (Arda Anarat) babasını öldürmediği gerçeğiyle yüzleşti. ‘Yargı’nın sezon finalinde yaşanacaklar ise şimdiden merak konusu oldu.
Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

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 Yargı, yeni bölümleriyle her pazar akşamı Kanal D’de…

 

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#Yargı#KANALD#Pınar Deniz

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