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Haber Giriş: 17.09.2020 - 12:05 | Son Güncelleme:

Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? ATV yayın akışı

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Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? ATV yayın akışı
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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezonu heyecanla bekleniliyor. Her hafta perşembe akşamları yayınlanan dizi sezon finaline girmişti. 17 Eylül ATV yayın akışı ile, ‘Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı?’ sorusu yanıt buldu. Dizinin yeni sezonunda oyuncu kadrosuna Nazan Kesal ve Furkan Palalı da katıldı. İşte detaylar..

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon bölümü bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Oyuncuları arasında Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık gibi isimlerin bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna yeni sezonunda iki yeni isim daha ekleniyor. İşte 17 Eylül ATV yayın akışı

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonun ilk bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık'ın başrollerini üstlendiği dizi yeni sezona iki ünlü isim daha katıldı. Nazan Kesal ve Furkan Palalı'nın hayat verdiği Fikret Fekeli ve Sevda Çağlayan karakterleri diziye dahil oldu.

Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor, bu akşam var mı ATV yayın akışı

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

00:20 Gençliğim Eyvah

03:20 Kırgın Çiçekler

05:40 Bir Zamanlar Çukurova

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