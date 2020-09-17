Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? ATV yayın akışı
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezonu heyecanla bekleniliyor. Her hafta perşembe akşamları yayınlanan dizi sezon finaline girmişti. 17 Eylül ATV yayın akışı ile, ‘Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı?’ sorusu yanıt buldu. Dizinin yeni sezonunda oyuncu kadrosuna Nazan Kesal ve Furkan Palalı da katıldı. İşte detaylar..
Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon bölümü bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Oyuncuları arasında Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık gibi isimlerin bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna yeni sezonunda iki yeni isim daha ekleniyor. İşte 17 Eylül ATV yayın akışı
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonun ilk bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık'ın başrollerini üstlendiği dizi yeni sezona iki ünlü isim daha katıldı. Nazan Kesal ve Furkan Palalı'nın hayat verdiği Fikret Fekeli ve Sevda Çağlayan karakterleri diziye dahil oldu.
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
00:20 Gençliğim Eyvah
03:20 Kırgın Çiçekler
05:40 Bir Zamanlar Çukurova
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