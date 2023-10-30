“Bir Derdim Var” çok yakında Kanal D'de!

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DOKTOR VE SAVCI



Kanal D’nin çok yakında yayına girecek olan AyNA Yapım imzalı yeni dizi “Bir Derdim Var” için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

Dizi ergenlikteki gençlerin ve ailelerinin hassas dünyasını konu alacak. Birce Akalay Doktor Nilüfer, Mert Fırat Savcı Ömer olarak izleyici karşısına çıkacak.

Gözden Kaçmasın Birce Akalay ve Mert Fırat yeni dizileri ve yeni karakterlerini anlattı Haberi görüntüle

PSİKİYATRİ SERVİSİNİN YILDIZLARI



Dizinin psikiyatri servisinin uzmanlarına başarılı oyuncular; Engin Hepileri, Neslihan Arslan, Başak Gümülcinelioğlu, Erdem Şenocak ve İdil Sivritepe hayat verecek.

Engin Hepileri - Başak Gümülcinelioğlu