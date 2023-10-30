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“Bir Derdim Var” çok yakında Kanal D'de!

Güncelleme Tarihi:

#Bir Derdim Var#Birce Akalay#Mert Fırat
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2023 08:04

Kanal D’nin yeni sezondaki iddialı dizisi “Bir Derdim Var” izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Başrollerinde Birce Akalay ve Mert Fırat’ı buluşturan, dizi çocuk ve ergen psikiyatri servisinde geçen hikâyesiyle bu sezon çok konuşulacak.

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DOKTOR VE SAVCI

Kanal D’nin çok yakında yayına girecek olan AyNA Yapım imzalı yeni dizi “Bir Derdim Var” için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

Dizi ergenlikteki gençlerin ve ailelerinin hassas dünyasını konu alacak. Birce Akalay Doktor Nilüfer, Mert Fırat Savcı Ömer olarak izleyici karşısına çıkacak.

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PSİKİYATRİ SERVİSİNİN YILDIZLARI

Dizinin psikiyatri servisinin uzmanlarına başarılı oyuncular; Engin Hepileri, Neslihan Arslan, Başak Gümülcinelioğlu, Erdem Şenocak ve İdil Sivritepe hayat verecek.

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“Bir Derdim Var” çok yakında Kanal Dde

Engin Hepileri - Başak Gümülcinelioğlu

 

 

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#Bir Derdim Var#Birce Akalay#Mert Fırat

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